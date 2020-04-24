【新冠肺炎】美台合唱「民主防疫」　AIT：台灣模式可圈可點

繼台外交部和美國在台協會（AIT）於3月18日發佈「台美防疫合作聯合聲明」後，台美又於今天（24日）宣布共同成立「台美防疫松cohack」平台，加強台美科技防疫合作，鼓勵專家及參加者以「黑客松」（意指馬拉松式的科技創作活動）形式集思廣益，共同找出防疫創新方法。出席者有美國在台協會處長酈英傑、台行政院副院長陳其邁、台行政院政務委員唐鳳等。

因應2019冠狀病毒疾病疫情延燒，台行政院及美國在台協會（AIT）4月24日舉辦記者會，宣布合作發起「台美防疫松cohack」活動，台行政院副院長陳其邁（左）與AIT處長酈英傑（Brent Christensen）（右）出席。 （中央社）

美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）於記者會上致詞，表示台灣這次的防疫工作相當成功，比世界上其他地方都出色。儘管地理位置鄰近大陸，兩岸之間又有固定的旅行與商務往來，台灣目前卻已成功遏止了2019新冠病毒（COVID-19）的傳播。迄今為止，在台灣2,300萬的人口中，僅有400多起確診案例和極少數的小區感染，國際媒體和世界各國都已注意到了台灣可圈可點的防疫表現，並表達向台灣學習的意願。

酈英傑進一步表示，這次的「台灣模式」為世界提供了五項寶貴的經驗，它們可以用五個「T」來概括，即：透明度（Transparency）、交通管制（Transportation Controls）、追蹤（Tracking）、檢測（Testing）和科技（Technology），也將在本次黑客松中看到這五項特色的完整呈現。

酈英傑更大讚台灣防疫信息公開透明，儘管被世界衛生組織（WHO）排除在外，卻不吝於分享疫情信息，又在第一時間採取交通管制、出入境、落實高風險區旅客返台之居家隔離等相關防疫措施，嚴謹追蹤因為國際旅行或境內接觸、暴露於染疫風險中的高風險人士，最重要的是科技應用，如台灣會用手機基地台的數據，判定確診個案最近去過的所有地方，接着發送簡訊到同時間、也出現在同一地點的其他手機，同時也運用科技確保口罩及其他必要物資的合理分配，能以反映民意且有效率的方式進行。

酈英傑表露對台美防疫松的期盼，希望能在台灣防疫成功的基礎之上繼續努力，更表示「對所有人來說，眼前都還有一段漫漫長路，但當我們能夠與台灣這樣的民主朋友、以及陳其邁副院長和唐鳳政委這樣深具遠見的領袖一起同行，我們知道旅程就一定不會孤單。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台美發布所謂防疫「聯合聲明」，再次暴露民進黨當局藉新冠肺炎疫情「以疫謀獨」的卑劣行徑和政治圖謀。（資料圖片）

台灣外交部與美國在台協會（AIT）3月18日發出一份聯合聲明，內容稱台美將強化合作機制，共同對抗「源自中國武漢的新冠肺炎病毒」，並提出6項合作措施。對此，大陸國台辦表示，台美發布所謂防疫「聯合聲明」，再次暴露民進黨當局藉新冠肺炎疫情「以疫謀獨」的卑劣行徑和政治圖謀，是把台灣民眾的衛生健康福祉綁架到「挾洋自重」、和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸支持國際社會共同努力、加強合作戰勝疫情，但堅決反對藉機搞「台獨」或打「台灣牌」，搞一些多此一舉的小伎倆。台灣和美國之間的關係必須在一個中國原則下處理。大陸堅決反對台美之間任何形式的官方往來。