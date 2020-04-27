江啟臣：國民黨經歷過戰爭　不會怯戰

國民黨主席江啟臣與國民黨秘書長李乾龍，在4月26日前往金門，會見金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍等在地政治人物，一行人也前往金門古寧頭和平園區敲和平鐘，祈求兩岸和平。 江啟臣表示，國民黨是經歷過戰爭的政黨，「我們不怯戰，但會用盡一切來避免衝突與戰爭。」對於國民黨的兩岸路線，江啟臣指出，國民黨一直努力，「希望能找到一箇中道、穩健、前瞻的兩岸路線，捍衛國家主權並保護人民生命財產的安全。」

國民黨主席江啟臣4月26日來到金門，與在地藍營政治人物一同敲和平鍾祈求兩岸和平，他同時強調，國民黨是經歷過戰爭的政黨，不會怯戰。（國民黨供圖）

江啟臣抵達金門後，先至浯島城隍廟上香祈福，隨後分別拜會了楊鎮浯、金門縣議長洪允典，並與國民黨籍議員及鄉鎮市長進行座談，過程中江啟臣相當關心新冠肺炎疫情對金門的影響，眾人也對金門的防疫工作以及紓困措施廣泛交換意見。下午，江啟臣則赴古寧頭和平紀念公園敲響和平鍾。

江啟臣表示，1995、1996年他正好在金門服兵役（江啟臣為台軍「海龍蛙兵」退役，早期俗稱「水鬼部隊」），遇到台海危機，經歷了戰爭邊緣，現在回想起來仍記憶猶新外，感觸也很多。江啟臣說，兩岸最近這段期間，似乎是從冷戰結束以來，扣掉1996年台海危機外，相對比較緊張的時刻，尤其在中美戰略對峙的環境下，台海安全與和平更顯得重要，而台海和平中少不了金門的角色。

不過，江啟臣也希望，新冠肺炎疫情能夠趕快過去，使金門縣民生活以及兩岸小三通恢復正常，他說，金門的在地經濟過去幾年多倚賴觀光，這波疫情影響很大，包括飯店業、餐飲業、觀光業等都受創嚴重，盼大家一起咬緊牙根配合防疫工作。