【罷免韓國瑜】前台北縣長周錫瑋：韓心情很放得開　但求問心無愧

台灣政黨時代力量在4月26日公布最新民調，其中，關於高雄市長韓國瑜的罷免案，高達六成的高雄市民不滿韓國瑜的施政表現，更有五成二表態贊成罷免。 對於罷韓案，曾擔任韓國瑜台灣總統大選競選總部副總幹事的前台北縣長周錫瑋在4月27日表示，台灣選舉現在是透過醜化別人令自己當選，這是台灣民主走到今天最大的悲哀，韓國瑜罷免案也是一樣。不過周錫瑋也說，對於罷免案，韓國瑜個人心情其實很放得開，就是把市長的責任做好，讓自己問心無愧。

周錫瑋（左）4月27日接受廣播電台訪問，他表示，台灣選舉現在是透過醜化別人令自己當選，這是台灣民主走到今天最大的悲哀，韓國瑜罷免案也是一樣。（《POP撞新聞》供圖）

周錫瑋4月27日接受廣播節目訪問，他指出，現在台灣選舉就是讓競爭的對手，變成大家討厭的對象，那麼這個人就會落選，講白話就是 「黑他」。周錫瑋認為，透過醜化別人令自己當選，這是台灣民主走到今天最大的悲哀，換作韓國瑜的罷免案也是一樣。周錫瑋指出，什麼叫做民主？民主應該是透過自我了解，選出一個認為最適當的人，罷免行為也應如此，必須透過自己的了解，而非外界刻意散佈的謠言或是抹黑誤導，導致選票行為受到影響。

訪談過程中，周錫瑋也暗指民進黨方面有介入韓國瑜罷免案。他指出，英國前首相丘吉爾（Winston Churchill）講過，當你向敵人下跪時，專制獨裁者就會產生。現在台灣因為怕被網絡霸凌，許多人該講的話不敢講，最後就會像丘吉爾所言，產生專制獨裁者，對於台灣執政黨（民進黨）而言，你完全執政時，最大的危機就是可能會破壞民主走向專制。周錫瑋說，「我們是追求民主法治的國家，千萬不要破壞民主選舉中，讓人民做出選賢與能的判斷。」

至於國民黨的下一步該怎麼走？周錫瑋表示，台灣政治受到太多因素影響，包括兩岸關係、未來台灣的經濟結構等，回頭看民進黨創黨的過程，一度在台灣立法院也是極少數。周錫瑋認為，對國民黨而言，關鍵還是要走中道，畢竟物極必反，國民黨對許多政策發展方向應該保持主動，多提出一些想法，而且該講的話要講，該做的事要做，慢慢才會贏回民心。