【新冠肺炎】藍委質疑台灣捐口罩當凱子　點燃「口罩外交」爭議

國民黨籍立法委員呂玉玲、江啟臣4月24日於台灣立院質詢時,關切台灣政府捐口罩給越南,但越南卻有能量送口罩給他國,質疑台灣方面並未針對越南確實的需求,決定是否致贈口罩。對此,台灣外交部發言人歐江安在4月25日表示,越南目前日產約2,200萬片「布口罩」,但製作「醫療口罩」所需的熔噴不織布原料不足,日產量僅約5百多萬片,不足供越南9,000多萬人口所需,因此向越南方面了解需求後,最後決定提供醫療口罩給越南第一線的醫護人員。

國民黨籍立法委員呂玉玲、江啟臣4月24日質詢台灣外交部,是否沒有考量過越南的需求,就徑行捐贈口罩? (中央社供圖)

當時呂玉玲表示,台灣捐口罩給越南,但越南前陣子捐了55萬個口罩給法國等歐洲國家,也分別捐了39萬和34萬個口罩給鄰近的柬埔寨和寮國(老撾),呂玉玲質疑,台灣是不是在幫越南做口罩外交?江啟臣也說,台灣捐給越南,越南又捐給別人,變成台灣去補人家的缺口。

歐江安於4月25日回應指出,「台灣與世界各國共同面對肺炎疫情的嚴峻挑戰,藉由提供醫療口罩,協助國際社會強化防疫機制。」有關媒體報道越南政府向外捐贈口罩事,經查證,越南政府陸續捐贈歐洲、美國、日本及俄國總數約85萬片「布質口罩」,另分別贈送美、日、俄醫療用口罩各5萬片。

歐江安進一步說明,越南醫療用口罩原料並不足,第一線醫護人員因照護病患亟需大量醫療用口罩,為落實「台灣能夠幫忙,且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的精神,台灣方面乃決定捐贈30萬片珍貴的醫療用口罩協助越南抗疫,展現台灣政府與人民對鄰邦的愛心與關懷。

台灣向丹麥捐贈口罩儀式。(中央社)

近期,國民黨立委屢屢針對台灣的捐贈口罩行動表達不滿,台灣國防部派往帕勞的敦睦艦隊目前已有31例官兵確診,更使台灣口罩分配問題再度成為焦點,質疑台灣能夠捐贈他國口罩,但台軍卻一度未能達到「每天一人一片口罩」的配給。台灣的國際人道救援行動雖立意美善,但相關爭議恐怕不時仍會上演。