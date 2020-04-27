【新冠肺炎】藍委質疑台灣捐口罩當凱子　點燃「口罩外交」爭議

國民黨籍立法委員呂玉玲、江啟臣4月24日於台灣立院質詢時，關切台灣政府捐口罩給越南，但越南卻有能量送口罩給他國，質疑台灣方面並未針對越南確實的需求，決定是否致贈口罩。對此，台灣外交部發言人歐江安在4月25日表示，越南目前日產約2,200萬片「布口罩」，但製作「醫療口罩」所需的熔噴不織布原料不足，日產量僅約5百多萬片，不足供越南9,000多萬人口所需，因此向越南方面了解需求後，最後決定提供醫療口罩給越南第一線的醫護人員。

國民黨籍立法委員呂玉玲、江啟臣4月24日質詢台灣外交部，是否沒有考量過越南的需求，就徑行捐贈口罩？ （中央社供圖）

當時呂玉玲表示，台灣捐口罩給越南，但越南前陣子捐了55萬個口罩給法國等歐洲國家，也分別捐了39萬和34萬個口罩給鄰近的柬埔寨和寮國（老撾），呂玉玲質疑，台灣是不是在幫越南做口罩外交？江啟臣也說，台灣捐給越南，越南又捐給別人，變成台灣去補人家的缺口。

歐江安於4月25日回應指出，「台灣與世界各國共同面對肺炎疫情的嚴峻挑戰，藉由提供醫療口罩，協助國際社會強化防疫機制。」有關媒體報道越南政府向外捐贈口罩事，經查證，越南政府陸續捐贈歐洲、美國、日本及俄國總數約85萬片「布質口罩」，另分別贈送美、日、俄醫療用口罩各5萬片。

歐江安進一步說明，越南醫療用口罩原料並不足，第一線醫護人員因照護病患亟需大量醫療用口罩，為落實「台灣能夠幫忙，且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping）的精神，台灣方面乃決定捐贈30萬片珍貴的醫療用口罩協助越南抗疫，展現台灣政府與人民對鄰邦的愛心與關懷。

台灣向丹麥捐贈口罩儀式。（中央社）

近期，國民黨立委屢屢針對台灣的捐贈口罩行動表達不滿，台灣國防部派往帕勞的敦睦艦隊目前已有31例官兵確診，更使台灣口罩分配問題再度成為焦點，質疑台灣能夠捐贈他國口罩，但台軍卻一度未能達到「每天一人一片口罩」的配給。台灣的國際人道救援行動雖立意美善，但相關爭議恐怕不時仍會上演。