江啟臣成立國民黨國際事務部　位階與大陸事務平行

在台灣，國民黨主席江啟臣在4月29日微調黨內人事，將原本隸屬於組織發展委員會海外暨國際部的國際事務抽離，另外成立國際事務部，直接隸屬中央政策會，這樣的變動，也顯示國民黨國際事務部的位階將與大陸事務部平行。 江啟臣同時發佈國民黨國際事務部主任人選，由韓國瑜參與2020年台灣總統大選的顧問團成員、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中接掌此項職務。

國民黨國際事務部主任李大中，曾任中華戰略前瞻協會理事長、中華民國國際關係學會秘書長等職務，活躍於學界。（廖士鋒／多維新聞）

另一方面，原本是國民黨大陸事務部代理主任的的左正東，也正式真除為主任。左正東為美國丹佛大學（The University of Denver）國際研究學院博士、台灣大學政治系教授，先前就曾任國民黨大陸事務部副主任，熟稔兩岸事務。

針對李大中的人事安排，江啟臣表示，李大中為美國佛萊契爾法律暨外交學院（The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University）博士，曾任淡江大學戰略所所長，專長為亞太區域及聯合國相關之安全問題，長期活躍於國內外學界及媒體。希望在既有的兩岸業務之外，也讓國民黨視野國際化，未來將投入更多專兼任人力，因此有上述的組織與人事調整。同時，江啟臣也責成國民黨副秘書長黃奎博，代表自己協調並統合國民黨的國際及兩岸相關業務。

江啟臣微調國民黨黨內人事，新成立國際事務部，並邀來淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中出任國際事務部主任。（國民黨供圖）

此外，江啟臣同時任命鄧岱賢、張弘遠為國民黨大陸事務部副主任。鄧岱賢現任海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長，曾任海峽交流基金會經貿處處長，長期參與兩岸經貿事務，亦曾八次代表海基會進行兩岸協商，理論與實務兼具。張弘遠則為政治大學東亞所博士，致理科技大學國貿系副教授、前主任，研究領域為兩岸關係、中共政治及中國大陸產經發展，相關研析兼具學理與政策內涵。