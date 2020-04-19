民進黨立委劉世芳：沒黨產　國民黨什麼都選不上

2020年一場選戰打下來，讓2018年席捲全台的「韓流」瞬間消風，為民進黨選情扇風點火的罷免韓國瑜運動，在選後依然如火如荼進行中，目前第二階段正式過關，但韓陣營卻一改過去冷處理的態度，發起法律戰，讓罷韓再成台灣輿論焦點。針對韓國瑜快速崛起與迅速殞落的背後原因、罷免成功的可能性、民進黨在市長補選的規劃、高雄政壇未來的情勢變化，甚至是蔡英文520後的執政方向等問題，民進黨籍高雄立委劉世芳接受多維新聞專訪，以選區在地觀察，分享自己的看法，文分上下兩篇，本文為下篇。

上篇：民進黨立委劉世芳：韓國瑜把文官當間諜 陳其邁補選呼聲大

多維：如果韓國瑜這次被成功罷免，那未來國民黨在高雄還有翻身的可能性？

劉世芳：我看他們要推誰（出來補選）也搞不清楚。

但長期來講，國民黨是否能再次翻身，「那就很難講」，畢竟政黨政治不是只有國民黨與民進黨，「民進黨也有危機」，像是未來一定會碰上台灣民眾黨、台灣基進、時代力量等黨的競爭，而這些政黨均由年輕力壯的參政者所組成，因此即便這次罷韓成功，但未來民進黨還是要擔心2022年高雄市議員是否還能「過半」，畢竟這些新生政黨都與民進黨的票源重疊。

民進黨高雄市第三選區（楠梓、左營）立委劉世芳。（洪嘉徽／多維新聞）

藍被推向深藍 綠有小黨挑戰

多維：假設韓國瑜真被成功罷免，那隨着2022年地方大選的到來，是否國民黨就不再是民進黨的最主要對手，而對手轉為民眾黨、時代力量與台灣基進等政黨？

劉世芳：也不能這樣說，畢竟這些政黨還不至於對民進黨造成重大威脅，但他們會挖民進黨牆角，以本屆立法院席次來看，親民黨已經不見了，新黨連3.5%的政黨票門檻都沒有，如此看來當前國民黨已經被推到「深藍」去。

即便抬出鴻海創辦人郭台銘，但這次親民黨仍在2020年選舉步上泡沫化的後塵。（譚英瑛／多維新聞）

我的意思是，以前像是新黨、親民黨都還有不分區的席次，或是拿到政黨補助款，但現在前者連補助款都沒有，然後後者一個席次都沒有，因此當國民黨在立法院的政治光譜被推到「統派」去，民進黨斬獲中央執政，政黨光譜站在相對中間，但民進黨在深綠光譜一端還有時代力量、台灣基進，而台灣民眾黨可能是夾在民進黨與國民黨之間，通吃藍綠部分支持者。

民進黨當前的支持度還算高，有三成多，但國民黨已經落到與時代力量一樣支持度，如此看來2022年的地方政黨政治真的會很好玩，像是未獲藍綠兩黨提名參選者，他們可以轉籍到民眾黨，增加自身的籌碼，這將使局面不同。

尤其民進黨又是台灣主要政黨中最具剛性政黨特質者，故一旦綠營未獲提名者轉向去民眾黨，這使得這新生政黨能馬上獲得一個地方小派系的力量，這對民眾黨來說沒有包袱，不過相對於民眾黨，國民黨的包袱卻很大，畢竟一個新生候選人要參選，還要先跟很多其他候選人競選。

近日台灣民眾黨也插旗高雄，成立該黨的服務處。（張其祿＠Facebook）

因此我認為，民進黨的危機在於新生小黨都是精壯派小黨，不是那種膨風的「棉花政黨」。

除了民眾黨之外，高雄還有台灣基進，該黨2020年大選在高雄市的政黨得票率相較於全台其他區域較高，雖然全台政黨票未達獲得不分區立委席次5%的門檻，但這也顯示台灣人民是有更多政治選擇，不是隻有藍綠兩黨可以選，而這次民進黨政黨票只有400多萬張，這當然是人民對政黨忠誠度沒那麼高的警訊。

我覺得目前國民黨支持者忠誠最高，因此也同時造就「鋼鐵韓粉」的產生，民進黨雖然有一群從黨外時期的支持者，但這些人年齡偏高，若國民黨的高度擁護者是70、80歲者，那民進黨的高度支持者就是50、60歲左右，而時代力量或基進黨的高強度支持者就是落在20、30歲左右，這不就表示，可能十年之後，民進黨不就等着排到時代潮流後端嗎？

因此，未來假使年輕人對於政黨的忠誠度不高，那政黨的競爭強度就會很高，而面對如此的競爭，支持者除了會考慮候選人的政黨背景，也將考慮其專業、人品，故罷韓後，民進黨不是高枕無憂，自己也需思考下一步。

由於碰到有一定在地基礎力量的對手黃昭順，劉世芳（左）在2020年選舉也曾一度陷入苦戰。（洪嘉徽／多維新聞）

國民黨沒黨產 只能靠財閥

多維：假使韓國瑜遭到罷免成功，那韓國瑜的政治生涯下一站？

劉世芳：之前聽說韓國瑜在被罷免後可能會參選國民黨主席，但韓國瑜是否再起，我大都保持一個很大問號，畢竟韓國瑜當國民黨主席要幹嘛？第一戰就要打2022年縣市長選舉啊，「他打得起嗎？」再者，他是為了未來選舉參選國民黨主席？他也沒機會了！至於外界說韓國瑜可以挑戰現任黨主席、立委江啟臣，我覺得很難，畢竟當前國民黨主席等同「工具性角色」，不再具有崇榮的地位，有別於以前具有龐大黨產的國民黨主席。

至於為何江啟臣當主席，在黨內沒有太大份量，這就要回到民進黨常說的一句話「國民黨沒有了黨產，什麼選舉都選不上」，即便藍營現在還有黨產，但也都被「凍結」住了，畢竟過去選舉時，國民黨都是運用大量資源競選，並以黨產資助候選人，但現在什麼都沒有，就只能靠財閥，像是2020年總統大選前，很多候選人就為了選舉資源巴着鴻海創辦人郭台銘，故我覺得國民黨必須要先拋棄掉自身所有包袱，才有機會再起，不然這政黨跟很多新生且沒包袱的政黨競爭，其結果真的會很慘。

「防中」、「護台」為民進黨2020年總統暨立委選舉的主基調。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡第二任兩岸、司改是重點

多維：隨着蔡英文第二任期將於5月20日正式展開，對蔡英文的下一任期能有什麼期待？

劉世芳：蔡英文有些政見在這一屆其實還沒完成，像是被視為政見實踐最弱的司法改革，因此在第二任期，或許應該要強化司改這塊，畢竟行政系統，在經過這次疫情後，都被操翻；此外，過往為蔡英文較弱勢的外交部分，也在這次疫情轉強了。

我前兩天才在跟助理說，外交部50年來從來沒有如今日這麼風光，各國都打電話給外交部詢問口罩救助，不然以前外交部還都沒什麼人理會，並且外交部長吳釗燮還可以直接與世界衛生組織（WHO）對嗆。因此，若有什麼政策是蔡英文要在第二任強化的，我覺得首先應該是司法改革，再者則是兩岸關係。雖然兩岸關係不是蔡英文能馬上解決的，但兩岸總不能這樣冰凍下去，應該要看何時可以解凍，而我希望可以在蔡英文第二任期看到解凍的契機。

多維：為改善兩岸關係，那不就代表蔡英文需要在第二任的就職演說上，需有更進一步展現兩岸「善意」的展現？

劉世芳：所謂的「善意」要看狀況，如果中國大陸對台灣有善意，那我們才會釋出善意。至於要如何釋出善意，首先台灣還是希望能在「維持現狀」的情況下，使得台灣經濟可以和平穩健成長，中國大陸別總是動用大外宣、出動共機，對台灣搞一些有的沒有的，畢竟中國國家主席習近平絕對有能耐壓得住解放軍的能量。

「防中」、「護台」為民進黨2020年總統暨立委選舉的主基調。（譚英瑛／多維新聞）

過往民進黨以弱勢選票執政時，或許民眾還會想要與中國大陸維持好關係，但這次蔡英文在2020年總統大選的得票數超高，這也代表很多人都贊同蔡英文以比較強硬的手段來對抗中國大陸對台灣的威脅，不過蔡英文在此時也非常克制，並不會說因為有高民意就馬上宣布台獨。相對於對岸而言，我覺得目前兩岸議題的時間鐘擺比較在台灣這邊，畢竟當前中國大陸面臨到諸多巨大挑戰，除了疫情之外，中國大陸還在疫情之餘得罪全球，這使得中國領導者需要非常強勢對外，才可壓制來自各地的不同聲音。

至於什麼是中國大陸的「善意」？那我覺得就是兩岸維持一個和平穩定，且在經貿往返上不會受到太多政治上的壓制，不過我的想法相對保守，也不知道蔡英文是否有更高的願景與展望，不過目前來看，我還是認為假使蔡英文在司改與兩岸政策可以有更大的表現，將更能奠定她在歷史上地位。