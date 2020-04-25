國民黨副秘書長黃奎博：猛抱美國大腿　國民黨也不會有票

近期兩岸情勢不容樂觀，而台灣最大的在野黨國民黨敗選後也進行改組，最關鍵的兩岸論述部分目前正在重整，何時會有明確的結果，外界都在關注。對此，《多維新聞》專訪國民黨副秘書長、台灣政治大學外交學系副教授黃奎博，集中分析對於兩岸與美中台局勢的看法。

黃奎博曾在馬英九第一任期間擔任台外交部研究設計委員會主任委員，後續並參與2015年新加坡舉辦之「習馬會」。此次受國民黨新任主席江啟臣任用為該黨副秘書長，目前在國民黨內主要負責兩岸關係與對外關係等領域。

國民黨副秘黃奎博強調，正視中華民國的存在，其實並不影響中共的政權，北京對九二共識也應放寬心看待。（洪嘉徽／多維新聞）

北京看待九二共識 應該把心胸放寬

江啟臣就任國民黨主席時，僅收到美方賀電，北京卻沒有按照往例拍電。對此黃奎博表示當時他尚未就任，並不了解情況，但他也認為，北京對於江啟臣上任一事可以更正面的看待，因為「江啟臣沒說過台獨」。

談到國共之間最大的連結「九二共識」，黃奎博提及，九二共識已是近30年前的東西了，而且兩岸基於九二共識產生的正向互動，應該是從2005年的連胡會才能起算。他肯定九二共識有其價值，但也指出難道九二共識在台灣一點都不能被討論？他呼籲中國大陸可能要把「心胸放寬」。

他解釋，這不是在討論什麼是紅色、什麼是黑色這種很「直觀」且「客觀」的東西，九二共識本來是一個政治概念，而台灣又是多元民主的社會，即使國民黨過往在九二共識之下與大陸拓展了關係，可是目前在台灣已經有很多聲音認為九二共識必須接受討論。在這個脈絡下，國民黨順應這些聲音接受討論，討論完之後可能不會變，但是國民黨不能說「九二共識江啟臣一人說了算」。既然社會上、黨內都有這些聲音，那為什麼不能開誠佈公好好談一談？

江啟臣就任國民黨主席時，北京沒有按照往例拍電。（中央社）

他指出，國民黨改革委員會的運作就是開誠佈公的一部分，希望黨內同志、社會賢達一起討論有沒有其他方法讓國民黨的大陸政策受到社會更多支持。而且是很務實的設計，否則大陸政策如果只有台灣社會接受，但放到兩岸關係上行不通，那也是白搭。

反過來他也提醒，如果北京看了很高興，但台灣社會不接受，那這樣的兩岸政策也不務實，所以國民黨要在這中間找到論述的空間。而大陸可以看得再寬一點，中共必須向前看兩岸關係未來的走向，國民黨也會繼續把兩岸關係當成政策平台的重點之一，而且國民黨「不會走偏鋒」。

防疫為先 國共論壇不要「為辦而辦」

至於國共關係的部分，以往這個論壇是國共兩黨重要的連繫機制，但在2016年舉辦結束後，至今已有四年沒有舉辦。國民黨在吳敦義主席任內，國共兩黨領袖枱面上聯繫可說是一片空白，中間僅穿插一個2018年的第四次習連會。

江啟臣就任國民黨主席以來，國共兩黨關係並未有熱絡迹象，圖為蔣中正逝世45周年時江啟臣赴大溪慈湖謁陵。（洪嘉徽／多維新聞）

這不難讓人聯想到，目前已經確定要恢復設立駐美辦事處的國民黨，對華府與北京的關係有沒有先後？黃奎博指出，對國民黨來說，「哪邊歡迎雙方溝通，我們就會去表達政策理念」。

對於2020年會否復辦國共論壇，黃奎博也提出下面幾點意見：

首先，他肯定國共論壇過去的價值，特別這是兩岸之間最主要的非官方互動平台，但最近因為疫情關係沒辦法繼續舉行，因此江啟臣與習近平的見面「目前不可能」。對於疫情只能靜觀其變，不能要求現在立刻規劃，「我覺得大家都以防疫為先」。

其次，他表示防疫之後還有經濟上的問題，這種情形下國民黨若還講國共論壇，「優先級恐怕不太對」。包括防疫、監督政府，以及經濟振興的時刻，國民黨都應該思考怎麼扮演角色，這才是現在比較正確的態勢。

2017年至2020年吳敦義擔任國民黨主席期間，多次試圖舉辦國共論壇均未能成功。（洪嘉徽／多維新聞）

最後，他指出國共論壇不應「為辦而辦」，如果時空條件都允許，「我們當然OK」；但若時空條件不允許，大家也都有其他事情要忙（就不會舉辦）。他認為倘若台灣都如此（經濟問題），大陸又何嘗不是？「所以我們正向看待國共論壇，但今年是否會舉辦，可能言之過早」。

對外空間受限下的「挫折侵略」

防疫期間，一個頗受關注的議題就是台灣的國際參與。儘管民進黨政府「口罩外交」宣傳不遺餘力，但台灣參與世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）仍沒有明確的希望，而且中共官方更定位這些舉動為「以疫謀獨」，加以大力批判。

對此黃奎博表示，台灣若要參與國際，面對北京只有三個選項：一是溝通、二是對抗，三是乾脆不參與國際。他強調，從陳水扁時代一直到馬英九、蔡英文，「只要是跟北京對抗，我們國際的參與的成績幾乎都是零，特別是主流國際社會」。

黃奎博認為，幾十年來中國大陸對台灣國際空間的壓迫，容易讓台灣人民產生挫折侵略心理，繼而想跟北京拚到底，圖為中共國台辦發言人朱鳳蓮。（中央社）

對抗政策導致的外交困境，其實也影響台灣百姓的觀感。黃奎博指出，從比較心理學的角度來看，有一種說法叫做「挫折侵略理論」，亦即人在挫折絕望的情況下久了之後，可能就覺得「那我就跟你拼到底，反正nothing to lose（沒什麼可失去的）」。他強調，並不是說這個叫做侵略，而是說會變得比較assertive（堅決）、比較積極主動一點。將此用在台灣來看，「因為我們的國際地位跟我們的國力，沒有辦法有一個比較相對稱的匹配，幾十年下來大家覺得挫折感越重，那怎麼辦？我只好繼續往前衝，因為死守在這邊什麼都沒有了」。

在此環境下，黃奎博認為，所以北京也應要看到這一點，「要正視中華民國的存在，因為正視中華民國存在，其實並不影響中共的政權，但是它確實是一個團結兩岸關係的一個非常務實，而且也是合理的做法」。黃奎博稱，中共要不要做，其實就在一念之間，「就跟馬習會一樣，要馬上就可以了，不要做（的話）幾年都不要」。

兩岸論述：沒有變的是國民黨

在此環境下，國民黨還能如何構思其兩岸論述呢？黃奎博認為，其實國民黨很多年來都沒有好好把大陸政策跟台灣人民講清楚，就只講九二共識。但是九二共識已被污名化，「國民黨在九二共識就是講一箇中華民國，從來不是支持中華人民共和國，可是現在被黑到九二共識就是一國兩制，而且這一國變成是PRC（中華人民共和國）那一國」。他個人認為九二共識本身不會有問題，是詮釋出了問題。

黃奎博指出，如果國民黨在詮釋上沒辦法找到一個滿足跟民進黨有區別，且大部分台灣人民可以接受，北京又可以理解這三個條件的新方法，「那國民黨的捱打應該會繼續下去」。他也為國民黨抱屈，「又要應付民進黨的抹黑，又要應付過共產黨的變變變」，他強調」沒有變的是國民黨」。

他繼而反問，在選票層面上，就算國民黨採取跟民進黨一樣的方法，猛抱着美國大腿、什麼都不管，「這樣子的話，你們會因為這樣就投國民黨嗎？一定不會吧」。他表示選民一定會想到價值、一些論述，甚至一些感動人心的小故事，而不會只因為這個政黨猛抱美國大腿就投票。

沒有明說國民黨新兩岸論述具體內容的黃奎博僅強調，國民黨應該要先立定自己的價值，然後把一個可以負責任的、而且可長可久且對台灣好的政策要講出來、設計出來，再來就是它的論述與宣傳。至於大環境的問題，則「真的就以拖待變」。