大陸外交學院對台招生　台陸委會稱未採認該校學歷

早前，大陸官方表示，綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作。 不過，同時間大陸對台招生政策則維持不變，有「中國外交官搖籃」稱號的外交學院，也第二次對台進行招生。

外交學院官網近日公布「2020年免試招收台灣地區學生簡章」。申請該校的條件包括，需具有「居住證」或「台胞證」及在台灣居住的有效身份證明，所持證件需在有效期之內；此外，還必須參加2020年台灣的「大學入學考試學科能力測驗」。

外交學院由前總理周恩來倡議成立，並由時任國務院副總理兼外交部長陳毅擔任外交學院首任院長。（外交學院官網）

據瞭解，中國外交學院是前總理周恩來倡議成立，並由時任國務院副總理兼外交部長陳毅擔任外交學院首任院長。包括大陸現任外長王毅、前國台辦副主任孫亞夫、前國務委員戴秉國等人都是校友。

外交學院同時直屬外交部，為外交部與教育部共同建設，是外交部唯一直屬的大學，學院院長亦由外交部指派。

2019年時，該校首次對台灣進行招生任務，今年則是第二次，但僅開放英語系和金融系讓台生就讀。英語系的招生要求，在台學測必須語文、數學、社會要求前標及以上，英文則要求頂標；金融學系的條件則是語文、英文、社會必須前標及以上，數學要求頂標。

台陸委會表示，並未採認中國外交學院之學歷。圖為陸委會主委陳明通。（楊家鑫／多維新聞）

台媒稱，該校對台招生是對台的「兩面手法」，也創造台灣青年有機會與「未來中國外交官」當朋友。

對於外交學院招生，台灣陸委會則表示，當前中國大陸內部已面臨多種危機，除經濟發展下滑、加大政治掌控力度外，且內部疫情信息並不透明。台灣民眾赴陸就學，可能會面臨許多政治、經濟層面，甚至是人身安全健康的風險。陸委會也強調，該校是大陸外交部直屬大學，台灣並未採認該校學歷。