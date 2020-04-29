台「雲峰」導彈傳試射　台軍可直攻北京？

台海四周戰雲密佈，除了台軍正在緊鑼密鼓持續進行「戰備月」實兵實彈演習外，台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）也在台灣東南部九鵬飛彈測試基地，實施多種特種飛彈的實彈射擊驗證，據稱，此次實彈射擊驗證作業，包括首度試射台灣軍情界傳聞已久的「雲峰」（YUN FENG）超音速巡航導彈。

此型導彈為目前台灣軍隊攻擊性飛彈的最高機密，遠比還未出現的雄2E型巡航導彈神秘，其射程從1200公里至2000公里都有傳聞，可以確定的是，此型台軍「復仇武器」武庫中的最高機密導彈，一旦台海戰事展開，此型飛彈將可直接攻擊北京（距台北直線距離約1700公里）重要政軍樞紐地帶。

台海局勢緊繃，台軍日前頻頻在台灣東南部九鵬導彈測試基地，試射型號不明的攻擊性導彈，外界有傳此導彈為傳聞已久、從未現身過的雲峰超音速巡航導彈。（Facebook @ U.S.Strategic Command）

有關雲峰超音速巡航導彈的傳聞以及各項諸元，從2012年12月，就開始陸續浮出枱面，台軍方用擠牙膏方式，一點一滴透露給媒體可證實、或者不可證實、甚至錯誤的信息，讓台灣媒體捕風捉影報道，達到既有傳播威攝力，也能夠達到保密的目的。根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）的報告評估（該智庫與台灣政府關係良好），雲峰飛彈計劃，是在1996台海危機之後不久，在李登輝政府時代開始研發，此研究項目隱藏在雄風3型超音速攻艦導彈的子項目下，以避開泄密危險，由中科院研發雄3導彈的擎天研究室進行開發。

據稱，雲峰導彈初期的射程設定在1,200公里，而因為近期中科院的材料、發動機技術不斷精進，且彈體重量、質量不斷優化，故云峰導彈如今已經進化為射程2,000公里的超音速巡航導彈。據稱，雲峰導彈使用與雄3導彈同源的擎天衝壓載具，能夠以超音速飛行，最高速度達到1,030m/s左右，約為音速3倍以上。根據CSIS推估，雲峰飛彈早已經在2014年開始服役，卻從未試射過，2016年蔡英文政府上台之後，對此計劃挹注龐大資金，終於在2020年4月28日前後，進行首度試射，但是試射的消息，台灣軍方並不否認也不承認。

台灣軍隊雄風3型導彈。（網絡圖片）

環顧目前全球武庫，擁有「超音速巡航」能力的導彈並不多，最著名的為俄羅斯研發之3M55/P800寶石（Yakhont）超音速巡航導彈，北約代號SS-N-26 球果（Strobile）。同樣能力的有中國大陸研發的長劍100（DF-100）超音速巡航導彈，此型彈在2019年天安門閲兵中首度亮相，據稱速度高達4倍音速，設成達到2,000公里以上。除此之外，歐美等軍事強國，並未熱衷生產此種攻擊性武器，因為有許多的方式可替代此種導彈攻擊模式。

據瞭解，雲峰超音速巡航導彈的攻擊模式，類似長劍100，先以火箭推進引擎推進至10萬英呎左右高空，達到匿蹤的初步優勢，而後脱開火箭推進引擎，開動衝壓發動機（ramjet），以高達音速3倍的能力，利用慣性導引、衛星導引等模式，急速接近目標，在最末階段可能脱開衝壓發動機，開動渦輪發動機，以貼地匿蹤的方式，精準射擊目標。這樣的攻擊模式，目前在世界上相當少見，目前擁有類似武器的國家，僅有俄羅斯、中國大陸、印度與越南等國。

解放軍2019年天安門閲兵才公開的長劍100型超音速巡航導彈，其彈體、射擊模式應該與雲峰超音速巡航導彈差不多，甚至技術源頭都相同。（央視截圖）

由於雲峰超音速巡航導彈的整個射擊過程相當複雜，故台灣各媒體所捕捉到的其攻擊、導引模式，相當的多樣且複雜，目前並無確認的情報，可以確認其實際的攻擊模式。但是以俄羅斯寶石巡航導彈和長劍100巡航導彈的攻擊模式，應該可以推估出雲峰導彈的攻擊模式，應該不會過於離譜。

目前台軍擁有的「復仇武器」，相當多樣化，除了雲峰超音速巡航導彈之外，還擁有數量頗多的雄風2E型常規動力次音速巡航導彈，二者目前是台軍飛彈部隊的主力武器，一旦開戰，將使用對敵第一擊的用途上。由於擔憂受到敵軍空襲，故台軍南、北各處巡航導彈部隊基地，都採用應急戰備預算搭建的抗炸彈庫，飛彈發射車、指揮車和運補車輛，都深藏在抗炸坑道中，只要台灣受到攻擊，就會迅速予以反擊。

但是也有論者以為，以中國大陸海、空軍的防空導彈部隊部署之密集和導彈技術的優勢，一旦台灣對中國大陸展開雲峰導彈的「彈海」攻擊，能夠真正落到北京的飛彈，會有幾枚？在戰術上是否有意義？巡航導彈此種武器在現代戰場的存活率有多高？這都是雲峰超音速巡航導彈還讓人摸不清底細的關鍵。