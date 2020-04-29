【新冠肺炎】台連續4日零確診　陳時中：不代表台灣已無傳播源

台灣流行疫情指揮中心4月29日宣布，此日無新增新冠肺炎病例。台灣已連續第4日零確診，維持17日無新增本土病例。 對此，台疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，幾天零確診值得高興，但不代表台灣已無傳播源。對於即將到來的五一國際勞動節連假，陳時中認為，民眾心態可放鬆，但不可鬆懈，他強調個人的衛生習慣是接下來的防疫重點，個人習慣越好，台灣越有條件放寬管制，讓社會、經濟生活正常化。

截至4月29日，台灣累計共429例確診新冠肺炎，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例來自「敦睦艦隊」群聚感染事件病例。確診個案中，六人死亡，311人解除隔離。

日媒《產經新聞》將台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中描述為「台灣成功防疫的中心人物」，被視為下屆台北市長的有力人選。被指名為台北市長人選一事，陳時中僅表示「日本媒體對台灣沒有那麼了解」。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

歷經歐美疫情下境外移入的衝擊，以及突發的台灣軍艦群聚感染事件後，台灣已連續四日零確診，疫情有趨緩的態勢。有台灣前疾管署官員認為，人潮將湧現的5月1日國際勞動節連假，可視為台灣是否有潛在社區感染的試金石。對此，陳時中表示，「方向上，沒有錯」，但是否可當作防疫「解嚴」的測試點，他認為在「監控上還要精密點」，並提醒不是五一連假就可以「大解放」，強調連假期間，民眾可以輕鬆一點，但不能鬆懈。

陳時中表示，假如民眾的衛生習慣能做好，嚴守社交安全距離、戴口罩等行為，接下來的防線就能夠退到個人身上。個人的衛生習慣良好，萬一有疾病傳染，也能避免大規模的傳染髮生。至於零星感染的發生，指揮中心都有心理和醫療量能上的準備。

談及台灣會在什麼情況下會放寬對社會、經濟活動的防疫管制，陳時中指出，台灣不會制定外部指標來判定，幾天零確診的意義不大，零確診雖然值得高興，但不代表台灣已經沒有傳播源。他強調個人衛生習慣越好，就越能因應突發狀況，政府也越敢放寬防疫管制。