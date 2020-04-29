太陽花學運佔領行政院案改判　民進黨：支持以司法途徑爭取正義

太陽花學運成員曾在2014年3月攻佔台灣行政院。稍早前，台灣高院二審判決，將原本一審無罪的魏揚等6人改判有罪。 對此，民進黨主席卓榮泰4月29日受訪指出，支持當事人經由司法途徑爭取最後的正義，至於是否應特赦被判刑的學運成員？卓榮泰表示，目前執政團隊將所有精神放在控制疫情，「沒有做這方面的探討跟研究」。

針對太陽花學運成員二審6人從無罪改判有罪一事，民進黨於4月28日兩度表態，措辭一次比一次強烈，先是曾為學運成員的民進黨副祕林飛帆在臉書上指「令人遺憾也難以贊同的判決結果」，到了晚間，民進黨中央在Facebook接力貼文，斥法院以「煽惑罪」等罪責判決青年學子有罪，明顯違背台灣民眾期待，脱離民主價值常軌，「民進黨高度遺憾」。

卓榮泰表示，太陽花學運屬於「公民不服從、言論自由」的層次，這個大原則絕對不能被忽視。（林仕祥／多維新聞）

民進黨強調，2014年的3．18運動和3．23佔領行政院事件，都是「反服貿運動」（亦稱太陽花學運）的一部分，對於台灣的民主發展、社會共識的再凝聚，都有深厚而別具意義的影響，絕對不是單純的法律事件。

卓榮泰4月29日出席中常會前受訪指出，尊重司法的判定，相關當事人現仍有機會做司法救濟，但這件事情從根本原則來講，是一個針對執政當局不當行為的緊急自力救濟行為，屬於「公民不服從、言論自由」的層次。

台灣總統府秘書長陳菊（左）出席民進黨中常會，被問及是否接監察院長時，連忙闢謠「不要亂講」。（林仕祥／多維新聞）

卓榮泰表示，相關當事人，雖然有的判決幾乎已經確定，但民進黨希望也認為，這些當事人應該選擇最小的代價，去面對判決的確定，至於可以上訴的部分，民進黨呼籲也支持他們，經由司法途徑，爭取到最後的正義。

被問及政府是否特赦被判刑的學運當事人，卓榮泰定調，目前整個執政團隊都在防疫階段中，所有精神都用在疫情控制，所以民進黨沒有做這方面的探討跟研究。