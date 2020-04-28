【太陽花學運】佔領行政院二審改判有罪　江宜樺稱「正義遲到」

2017年3月台灣「太陽花學運」期間，示威者一度攻佔台灣行政院。一審時台北地方法院判決認定參與佔領的被告魏揚等人無罪，但另有11人涉妨礙公務，被判三個月到五個月不等之徒刑。 不過案情在二審逆轉，台灣高等法院4月28日宣判，認定包括魏揚在內等7人煽惑他人犯罪，判刑兩個月到至四個月徒刑。 對此，律師團表示，對宣判結果感到遺憾、失望，將討論是否上訴。律師團召集人尤伯祥說，這樣的判決是「司法的恥辱」，是「台灣司法的恥辱」，是台灣司法可恥、恥辱的一天。 而時任台灣行政院長的江宜樺則透過Facebook表示，「自古以來，正義經常遲到，但希望不是不來。」

2014年，為抗議國民黨推動兩岸服貿協議立法，台灣學生團體發起「太陽花學運」，示威者除長期佔領立法院議場，還曾多次衝擊政府機構，又以3月23日攻占行政院最受矚目。

太陽花學運「攻占行政院」案，台灣高院28日宣判，認定魏揚（圖）、陳廷豪等7人成立煽惑他人犯罪，改判2月至4月徒刑。（中央社）

此後，台灣檢方事後依煽惑他人犯罪、妨害公務、侵入住居等罪嫌，陸續起訴132人，台灣政黨輪替後，時任台灣行政院長林全對其中的大部分人撤告，無法撤告的非告訴乃論罪，由法院進行審判。

台灣地院一審判決，將包括李冠伶等11人，各依、毀損公物罪、妨害公務罪等罪刑，判處3個月至5個月不等徒刑，均可易科罰金；包括魏揚等8人，一審認為他們並沒有煽惑他人犯罪的犯意，判決無罪。

對於此次二審改判，曾任台灣行政院長的江宜樺指，當年參加運動人士聲稱所有犯罪行為皆為「正當的和平示威」；而民進黨2016年上台之後，也立即撤回所有對太陽花犯行的訴訟，以回報太陽花領導份子對民進黨贏得大選的功勞，同時，太陽花群眾也向馬英九及自己等人提告，說他們「預謀殺人」、「殺人未遂」，至今纏訟六年。

2014年的太陽花學運，不滿服貿協議處置程序的抗議民眾，高舉標語表達訴求。（Reuters/VCG）

江宜樺認為，太陽花2014年3月23日攻佔台灣行政院不是「和平示威」，太陽花運動更不是「公民不服從」，他強調，政治理論中的「公民不服從」（civil disobedience）是指人民以「文明、非暴力」的方式，對已經「別無其他方式表達反對」的法律或政策，公開做出某些「違反法律」的行為以表達抗議，並且「願意接受違法行為的法律後果」，太陽花攻佔台灣行政院的所作所為，跟前述標準無一符合。

江宜樺又表示，如果太陽花算公民不服從，那所有非法暴行都可以自稱公民不服從。在群眾運動期間，這一切都沒有辦法好好討論，只有在運動激情過後，才有可能在法庭之中慢慢地釐清，冷靜地論辯。

江宜樺為太陽花學運期間的台灣行政院院長。（杜晉軒／多維新聞）

對法院改判，台灣政黨時代力量發出新聞稿表示，深表遺憾，並稱被告中有多位時力黨員和時代之友，時代力量會持續聲援，提供必要的司法協助。

而同樣是太陽花學運成員的民進黨立委賴品妤對此案表示，支持當事人繼續上訴。她稱，身為立委身份不方便直接介入，但會提供被告們必要法律協助。針對江宜樺稱該判決「正義經常遲到，但不會不來」，賴品妤稱江宜樺談論此案時話語反覆，多次合理化當時警方鎮壓行為，實在可笑。

此外，去年台北地院曾針對太陽花做出國家賠償判決，台北市警局應賠償14人共111萬餘元新台幣，現在法院二審認定魏揚有罪，台北市警察局聽到判決後，目前只表示尊重法院判決。