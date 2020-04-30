【引發爭議】台漢逃票被查刺死鐵路警察　法院指患精神病判處無罪

台灣一名鄭姓男子去年7月搭火車時逃票，刺傷到場處理的鐵路警察李承翰的腹部，致後者死亡。嘉義地方法院今天（30日）宣判鄭男無罪，並令入「相當處所」施以監護5年，合議庭考量鄭男罹有思覺失調症（即精神分裂症），長期服藥不規則，病識感不佳，諭知新台幣50萬元（約合13萬港元）交保後停止羈押。 鄭男被判無罪引發台灣輿論反彈，內政部長徐國勇和警政署亦於Facebook發文反對判決，表示將依法上訴。

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事發去年7月3日，54歲鄭男從台南搭火車北上，期間被列車長發現逃票，要求補票時，鄭男情緒失控並大聲咆哮，列車長於是通知鐵路警協助。當時列車到達嘉義站，李承翰登車處理，鄭男竟持刀襲擊，李被刺傷腹部，臟器外露且大量出血，送往嘉義基督教醫院救治。

現場片段顯示，李承翰被對方刺傷後血濺一地，但仍繼續用雙手壓制其手腕，沒有放手，列車長大喊「他有刀、他有刀」，後方站務人員捶打鄭男的背部，其他乘客也上前協助，將鄭男制伏。

嘉義地檢署認為，被告明知刀刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，依殺人罪起訴，鄭男於去年8月29日移審嘉義地方法院。法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。

徐國勇表示將依法上訴。（Facebook截圖）

台灣鐵路警察局嘉義分駐所表示，李承翰是嘉義人，從事鐵路警察工作5年多，工作表現賣力，經常受表揚，大家對於他的不幸都感到非常難過。

案件今一審宣告無罪，內政部（下轄警政署）部長徐國勇在Facebook指出，去年7月，英勇的警察同仁李承翰在協助處理補票糾紛時遭刺殉職，「至今我仍對承翰的殉職感到不捨。」他對今日嘉義地方法院的無罪判決深表遺憾，絕對依法上訴，為殉職員警爭取公道。

警政署：判決嚴重打擊警察士氣

警政署官方Facebook專頁「NPA署長室」也發文寫道：「殺警無罪，全體警察無法接受，上訴到底！對於本案判決深表不公、完全無法接受！」

帖文指出，警察是執行公權力，殺警疑犯應予嚴重譴責並論處重刑，否則將危及執勤安全並嚴重打擊警察的士氣。警政署籲請檢察官依法提出上訴，並將聘請律師全力協助家屬上訴，期待司法能成為執法人員勇於捍衛公權力的後盾，維護警察執法的尊嚴。

（綜合報道）