【新冠肺炎】美助卿讚台灣防疫問責制　稱其鼓舞全世界

台灣外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會4月29日在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，共同舉辦「反制新冠病毒疫情假訊息」線上工作坊，美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）及日台交流協會代表泉裕泰均連線出席。 戴斯卓致詞時盛讚「台灣模式」，稱其凸顯民主制度比威權體制更具優勢，如果世界各國遵循「台灣模式」，所有人將站在更有利的位置，「台灣衛福部長陳時中做得好！我們都很感謝你的領導！」

台灣外交部次長徐斯儉致詞時指出，「有關武漢肺炎疫情的假訊息正如同『數字野火』（digital wildfire）般透過網路在全球快速流竄，其危險程度不輸給疫情」。（台灣外交部提供）

戴斯卓透過視訊從美國弗吉尼亞州的家中參與該場會議，他表示，「多希望此刻能在台北，親自向我的台灣朋友慶賀他們在對抗疫情以及打擊像病毒般四處傳播的誤導訊息上的出色表現」。戴斯卓指出，台灣不僅帶領印太地區應對新冠肺炎，同時也鼓舞全世界，美國非常感謝台灣帶頭抗議，「我們所有人都從『台灣模式』中獲益良多」。

戴斯卓讚揚台灣的防疫成績，強調透明度非常重要、獲取正確資訊有其必要、政府問責事關重大、而真相更是不可少的關鍵，又將台灣和大陸對比，稱「毫無疑問與中華人民共和國和其他威權政府所採取的對策大相逕庭，當中國限制新聞和資訊的流通，要求那些試圖分享能挽救性命的數據和事實的人們噤聲，並公然說謊、掩蓋真相的同時，台灣則是每天舉行記者會，提供人民最即時的疫情資訊」。

日本台灣交流協會代表泉裕泰參與「反制新冠病毒疫情假訊息」線上工作坊。（台灣外交部提供）

戴斯卓也稱讚台灣的衛福部長陳時中，每天親上火線，展現真正的政府問責制度，成為台灣人民心中的超級巨星，「陳部長做得好！我們都很感謝你的領導！」

戴斯卓又批北京，稱「中國的行徑則與台灣模式截然不同，官員積極利用誤導資訊擾亂視聽，讓大家搞不清楚新冠肺炎在中國的起源及其造成的影響」，美國向來是這些誤導訊息的攻擊目標，台灣也首當其衝。

戴斯卓認為，如果世界都能遵循「台灣模式」，採取透明和及時溝通的方式來抗衡誤導訊息，所有人都能站在更有利的位置，面對這場尚未平息的新冠肺炎戰役，他期待透過「美台印太區域民主治理諮商」機制與台灣進一步合作。

台灣外交部次長徐斯儉致詞時指，徐斯儉強調，台灣藉由「台灣模式」向世界證明，和威權體制比起來，民主體制能更有效地處理危機，且資訊透明、接受問責與蓬勃發展的公民社會才是抗疫成功的關鍵。

台灣行政院政務委員唐鳳（右）主持GCTF活動第一場次討論。（台灣外交部提供）

根據台灣外交部提供的資訊，這次活動除台灣、美國、日本與會代表外，計有來自印太地區六國、逾80名相關領域官員、NGO代表及專家線上參與，而值得注意的是，AIT提供的中文版致詞稿中，談及疫情名稱一律以「新冠肺炎」稱之，但台灣仍堅持使用「武漢肺炎」，顯然對名稱的看法有不同調的狀況。