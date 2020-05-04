新冠肺炎｜台官員甫稱許「台灣模式」　晚間宣布海軍又添四例患者

台灣衛生福利部部長陳時中於2020年5月3日下午召開疫情例行記者會，宣布爆發新冠肺炎（COVID-19）群聚感染的台海軍敦睦艦隊713名官兵，已於當日清晨隔離期滿，若再次採檢全屬陰性，即可解除隔離立時返家，但返家後仍需自主健康管理。

陳時中宣布，針對台敦睦艦隊染疫此一「獨立的事件」引起社會恐慌，台灣政府要向民眾致歉。此外，陳時中稱對於遠地航行的船隻要正確診斷，「事實上幾乎不可能，在這樣沒有辦法診斷的情況下要靠判斷，會帶來很大的壓力」，因此台灣海軍將於遠航的船艦上配備簡易型PCR（Polymerase chain reaction）檢測儀。而台軍或其他台灣偏遠地區如不方便設立實驗室、卻又有檢驗新冠病毒的需要，陳時中表示「我們會陸陸續續做安排」。

不過根據台媒《中央社》的報道，台軍醫局稱簡易型PCR檢測儀雖在1至2小時內就有結果，但準確度仍不如標準型高。

接着陳時中自問自答道：「常常有人問，為什麼這次在社區我們能夠守得住？主要就是說我們能夠及時召回（海軍官兵）」，並讚美台軍官兵「非常配合」疫情調查，使疫情指揮中心能夠掌握何人需要檢驗與隔離，「這是造成我們社區守住（社區感染）的最大原因」。

台灣海軍補給艦磐石艦（左）又檢驗出四例新冠肺炎患者，陳時中稱翌日將再度對該艦官兵採檢。（台灣中央社）

一同出席記者會的台國防部副部長張哲平，亦表示將規劃在長期於海上偵巡的艦艇上配置PCR檢測儀，同時替敦睦艦隊緩頰，讚美渠等「成功完成遠海操訓，也達到了計劃裏面的戰備訓練跟敦睦的計劃目標，希望『國人』也可以給他們支持與肯定」，並強調台灣民眾的鼓勵乃台軍保持士氣的基石。張哲平還介紹道，艦隊官兵解除隔離後，將委由44輛大眾巴士載送回家，並會選定較無人潮聚集、距離又剛好是能讓官兵們步行返家的空曠處下車。

隨後陳時中樂觀地宣稱當日台灣又是「零確診」，迄今「有21天是沒有本土的案例」，「確實看起來，台灣在社區（感染）風險越來越低」，但話鋒一轉又宣稱這時更該「戒慎恐懼」，不能放鬆個人防護，得保持社交距離與戴口罩。陳時中還舉1918年西班牙流感爆發的史實，稱美國聖路易斯（St. Louis）原本因管制及時，故死亡率比費城（Philadelphia）還低，但因疫情減緩後鬆綁管制，反而造成第二波大流行，因此呼籲台灣社會記取歷史教訓，以免出現大型群聚感染。

而當現場記者提問台灣有無參加世界衛生大會（WHA）的具體策略時，陳時中則答稱「這次大家都看見台灣了」，將整理包含決策過程、步驟、台灣防疫成果等資料，「用最實際的例子，讓大家看到台灣模式到底怎麼進行的」。

然而到了晚間八時，台灣疫情指揮中心又緊急召開記者會，公布敦睦艦隊的採檢結果，「有四例是陽性」，且全集中於磐石號補給艦上，翌日將再度檢驗一回。其餘兩艘巡防艦「康定」與「岳飛」的367名官兵則屬陰性，因此將解除隔離返家。陳時中稱四位患者並無症狀，如今已分散至三個檢疫所。至於何以之前沒發現確診，陳時中則解釋道：「病毒（量）已經非常低，所以才驗不出來；當然（病毒量）有時候起伏，病毒起來了、被我們驗出來」。現場有記者提問稱是否會因此改變或檢討防疫方式，陳時中答道：「專家分析之後，不排除這樣檢疫的政策有所改變，但目前沒有」。