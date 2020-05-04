【新冠肺炎】蘇貞昌加碼現金紓困　稱台灣為「亂世中的福地」

為舒緩新冠肺炎疫情對經濟的影響，台灣行政院於5月4日公布最新的紓困政策，針對無勞保的工作者以及農漁民，發放新台幣1萬元現金（約2600港元），該政策將由農委會基金「以緩濟急」，以及台灣衛福部準備金來支應，將使約170萬人受惠。

針對農漁民紓困，合乎條件者可將於5月11日赴台灣各地農漁會填寫申請單。（台灣行政院提供）

台灣行政院於4日召開「行政院紓困振興方案記者會」，由行政院長蘇貞昌率領各部會要員來說明當前紓困政策的進度。針對此次新增紓困對象，行政院將對「家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍以上，但低於2倍」的無勞保工作者與「報税所得新台幣50萬以下，且先前未領取新台幣3萬元紓困」的農漁民者發放一筆新台幣1萬元現金，前者立即可申請，後者則將於下周一（5月11日）展開申請。

蘇貞昌表示，台灣在防疫的首戰成功之後，接下來就是後續的振興工作，希望全民一同度過難關，使台灣成為「亂世中的福地」，在艱困的疫情之下，成為被人羨慕與肯定的國家。

蘇貞昌更指出，台灣今年第一季的GDP優於目前所有公布的國家，主計總處主計長朱澤民則補充說明，由於台灣防疫成績佳，對內部經濟活動影響較小，台灣首季GDP概估是1.54%，高於韓國1.3%，更高於新加坡、香港等。

至於台灣何時進入到振興階段？蘇貞昌表示，台灣要進到振興階段，絕對不是由日曆，翻到哪一天政府就突然走到振興階段，而是要根據諸多條件推進，畢竟政府不能一方面對人民說，人多的場合不要去，又說要刺激消費，「這有點矛盾」。

至於無勞保勞動者，則可從即日起到全台各地公所申請紓困。（台灣行政院提供）

蘇貞昌覺得，政府就一步步根據條件到哪，逐漸調整振興幅度，「我們絕對不會比人家慢，絕對會關照各方面」，但振興不能一步登天，以免「食緊挵破碗」（台語俗諺，意指欲速則不達），因為振興就是要顧好那個「碗」，而非弄破「碗」。

當前政府雖已定調此時為「紓困」期，但針對記者紛紛詢問「振興」期所用的「酷碰券」是否已案，蘇貞昌則拿出「酷碰券三原則」：「好領」、「好用」、「真的促進經濟」來強調屆時發放的「酷碰券」一定會讓民眾感到好用與實用，但發放方式與細節尚未定案。

截至5月4日中午，台灣累積436名新冠肺炎確診案例，台政府也竭力在民生經濟與防疫當中求取最佳解，面對柯文哲日前受訪時稱，政治人物不應求取零社區感染、零確診，而將經濟「束」（台語，意指捆綁）起來，畢竟台灣終究還是要在感染與經濟發展中妥協，蘇貞昌則在4日記者會上表示，他不了解柯文哲的說法，對此也沒有評論。