蔡英文核心文膽姚人多辭海基會秘書長　將出書撰寫台商故事

蔡英文核心幕僚、海基會秘書長姚人多5月4日透過Facebook表示，已正式按照程序遞交辭呈，未來將回到學校教書。他強調，「將近兩年的日子以來，從居住證、税制、台商返台投資、中共代理人修法、武漢的疫情，到替血友病童千里送藥，這段歷念在他的人生中留下光榮的感覺，能擔任海基會秘書長，而且是在這樣子的兩岸局勢下擔任秘書長，是我過去四年擔任公職生涯中最美麗的回憶」。

姚人多指出，在他上任之初，許多人對他抱持很大的問號，有台商一開始不願跟他見面，但隨着跟他共事見面次數變多了，這些人慢慢接受他個人。姚人多表示，蔡英文曾向他提醒，「要好好照顧台商」，兩年來這句話一直在自己腦袋裏面，因此他做得比別人多，原先不願意參加活動的會長們，現在都願意回來了，台灣政府跟台商之間的關係，也逐漸恢復。

蔡英文核心幕僚姚人多辭去海基會秘書長，他強調任職海基會期間，是過去四年公職生涯中最美麗的回憶。（洪嘉徽／多維新聞）

姚人多回憶，新冠疫情爆發以來，海基會上上下下忙到天翻地覆，1月23日武漢封城以來，第一線接電話的同仁，就開始承擔抱怨、訴苦、指責，除夕夜，第一線的同仁仍然值班，「他們沒時間吃年夜飯，陪伴他們度過農曆新年的，除了家人之外，還有一通又一通來自湖北國人的電話」。姚人多說，他跟自己的秘書要了值班同仁的手機，除夕夜的時候特別打給他們說謝謝，他一輩子都記得，同仁接到他電話時，語氣上嶄露的驚訝與錯愕，「他們不相信會接到我的電話」。

姚人多特別謝謝新冠肺炎專案小組的所有成員，那一個又一個熬夜整理名單的夜晚，一起工作，一起為政府交代的任務而努力，是他擔任海基會秘書長以來最難忘的一刻，類包機的計畫啟動後，海基會負責訂位的工作，專案辦公室中，接電話的手從來沒有放下來過，所有被指派任務的同仁，齊心協力、使命必達，自己坐在那裏，心中充滿了驕傲。

姚人多也笑稱，他現在可能是全台灣認識最多台商的社會學家，他有一個雄心壯志，要幫台商寫一本書，把他們辛苦奮鬥、猶豫徬徨、左右為難、在夾縫中努力活下來的故事，透過社會學的角度寫給世人看。姚人多並引用英國曆史學家湯普森（Edward Palmer Thompson）書中的一句話，指不管兩岸局勢未來會如何變化，不管外在世界加諸在他們身上有多少標籤跟偏見，「但是，是他們走過了那段社會紛擾的鉅變歲月，而不是我們，他們的期盼和願景就他們的經驗而言是有根有據的」。

隨着蔡英文5月20日就職典禮即將來臨，台灣政媒圈早就猜測蔡英文可能在兩岸、外交、國安上的人事佈局進行調整，因此，姚人多卸任一事，非但不令人感到意外，反而間接證實了，相關傳聞並非空穴來風。