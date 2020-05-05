【罷免韓國瑜】台中選會發布罷免案公告　韓引佛經回應：心無罣礙

罷免韓國瑜高雄市長投票將在6月6日舉行。主管台灣選舉的中央選舉委員會（中選會）於5月5日公布了罷免高雄市長韓國瑜案公告，同時也公告由罷免方所撰寫的罷免理由書與韓國瑜陣營的答辯書。 韓國瑜在答辯書中引用佛經說「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，又強調，自己任憑風雨、努力向前。

中選會的罷韓公告。（洪嘉徽／多維新聞）

此次的公告也明定罷免活動的宣傳期，而選委會將於5月22日到6月5日這段期間舉辦公辦罷韓電視說明會。由於罷韓投票遇上防疫期與開票場地進度延宕等問題，李進勇指出，中選會將繼續請高雄市區公所配合盤點各可作為開票所的公立機構，再者也將公開向當地民間租借場地，或不排除將可使用的空間搭帳篷作為投開票所，希望能在5月8日之前完成所有1,823開票所的場地租借。

罷韓投票將於6月6日於高雄市舉行，隨着時間越來越接近投票日，挺、罷韓者的交鋒次數也逐漸增加，與中選會貼出罷免韓國瑜案同日，倒韓運動「Wecare高雄」的發起人尹立則控高雄市政府以各式行政手段力阻當地的罷韓宣傳，更反問「韓國瑜，高雄戒嚴了嗎？」

中選會副主委陳朝建（左）與主委李進勇（右）。（洪嘉徽／多維新聞）

針對韓國瑜的答辯書先引述《心經》：「心無掛礙，無掛礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，接下來再在文中細數自己過去幾個月的政績，同樣領銜罷免的台灣基進也不假辭色，直批韓國瑜政績就有如自己在答辯書中所引述的《心經》橋段，「一切都是假的，講的話也是假的，市政的許諾也是假的」，罷韓就是為了要破除韓國瑜「這個虛假的市長」。