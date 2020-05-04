【罷免韓國瑜】力保罷韓投票　台中選會呼籲高雄公立學校出借場地

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日進行投票，卻因開票所設置不足，遭外界質疑高雄市府以行政干擾投票。對此，台灣中央選舉委員會（中選會）繼5月2日與高雄市選委會達成多項決議後，又於5月4日發表公開信，希望高雄市各區長與公立學校能依法出借場地供罷韓投票使用。

先前高雄市教育局以防疫為由，要求分散罷韓投開票所，以減少進入校園人流，此舉卻遭質疑「卡罷韓」，而中選會先前也於4月30日呼籲教育局、民政局勿阻撓選務工作進行，妨礙人民行使罷免權。

高雄市將舉辦罷免市長韓國瑜投票，為確保投開票所全面落實防疫，5月2日舉辦防疫演練，要求工作人員徹底消毒環境及用具。（中央社）

為解決罷韓投票所的設置，中選會日前跟高雄市選委會達成多項共識，此次罷韓將比照2018年高雄市長選舉規格，一共設置1,823所投票所，原則上也將於2018年投票處設置罷免投票處。

根據中選會於5月4日發佈的公開信指出，依據《公職人員選舉罷免法》等規定，高雄市政府各局處、各機關學校應有協力辦理罷免的法定義務；中選會更表示，從今年二月起，全台已辦理30場以上的公職人員補選，這些選舉也多在公立學校等公共場所辦理，更配合中央流行疫情指揮中心的相關指引，採取高規格選務防疫措施，因此有信心面對一個月後的罷免投票。

針對罷韓，台灣中選會副主委陳朝建認為，「市民要投同意票或不同意票，那都不該是也不會是我們每區位長、每位校長及選務夥伴所在意的事」，畢竟「真正在意的是：我依法辦理公務，我就驕傲。」