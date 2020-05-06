【新冠肺炎】陸韓開放免隔離通道　台商兩岸間可盼比照

隨着中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，各行各業也陸續復工開業，學生亦漸次重返校園。而由於目前主要確診案例多為大陸境外移入，因此仍禁止外國人入境大陸，但若有經濟貿易等特殊事由則可申請簽證。不過，即使獲得簽證，入境後也必須隔離14天。 日前，大陸與韓國之間卻在日前達成共識，從5月起實施「快速入境通道制度」，對於兩地之間的經濟活動有正面幫助，台商對此也多表認同，並希望兩岸也能比照辦理。

台企聯會長李政宏認為，在兩岸關係的現狀下，相關部門要開啟協商有一定的難度。（洪嘉徽／多維新聞）

韓國企業家只要持有邀請函、有效簽證、健康監測、出發前三天內的核酸檢測，就可前往大陸十個省市，不用隔離14天，韓國同樣也開放全境讓大陸的企業人士按上述方式往返。

該制度適用地區包括韓國全境和大陸的上海、天津、重慶、遼寧、山東、江蘇、廣東、陝西、四川、安徽等十地。

對於大陸與韓國達成的快速入境制度，台商對台《中時電子報》表示，此舉值得兩岸參考，但台商也表示，若要兩邊對等開放，將會是個漫長的談判過程。台企聯總會長李政宏不諱言，這涉及到兩岸相關單位協商，就兩岸目前的態勢來說，並非易事。

事實上，兩岸官方互動自2016年以來已停擺多時，但民間的交流仍舊持續，台灣依然十分依賴與大陸的經濟關係。而大陸在2018年、2019年迄今，連續提出多項惠台政策，其實也是繞過與台灣官方的協商，徑自推出有利於台灣民眾在陸工作生活、甚至吸引台灣民眾前往大陸發展的舉措。

如今，當疫情逐步趨緩，如何復甦經濟是各國接下來都要面對的課題。大陸若能開放台商、台師或台生如同韓商一樣免除過多繁宂的檢測要求與時間，比照韓商規定，只要具備相關證明即可赴陸恢復既有生活，不只是對於台商，對於恢復大陸自身的經濟活動，甚至某種程度緩和兩岸的緊張，也會有正面幫助。