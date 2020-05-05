陸指台灣無參與WHA政治基礎　台外交部：盼WHO秉持中立勿遺漏台灣

世界衛生大會（WHA）目前定於5月18日召開，世界衛生組織（WHO）5月4日表示，台灣能否以觀察員身份參與WHA取決於194個會員國。目前已有2個國家提案讓台灣參加大會，成員國將在5月18日的世界衛生大會辯論台灣參與議題。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）4月27日與台灣衛福部長陳時中舉行電話會議，阿扎爾表示支持「擴大台灣對世衛的參與」，引起中國駐日內瓦代表團在網站上發佈發言人劉玉印5月3日駁斥美方涉台言論。

劉玉印說，阿扎爾此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反聯合國大會2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的一中原則，將防疫議題政治化，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此表示嚴重關切和堅決反對。劉玉印指，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一中原則的九二共識，導致台灣地區參加WHA的政治基礎不復存在。

對此，台外交部發言人歐江安5月5日表示，台灣到現在還沒有接到WHA的邀請函，但不會放棄，因為「武漢肺炎」的關係，相關的討論會精簡，也將會聚焦討論「武漢肺炎」，台灣當然也是會持續爭取參與，呼籲WHO應秉持中立專業的原則，實踐「不遺漏任何人」（Leaving no one behind）的宗旨，「不遺漏任何人」當然包括台灣。

歐江安表示，台灣有豐富的「台灣模式」（Taiwan Model），台灣寶貴的防疫經驗可以分享。歐江安又稱，聯合國在1971年10月25日所通過的「2758號決議」以及WHA「第25.1號決議」，只有解決中國代表權的問題，沒有提到台灣的問題，這兩個決議都沒有賦予「中華人民共和國」在國際社會上代表台灣人民的權力，只有民選的台灣政府在國際組織上代表台灣人民，才能夠為台灣人民的健康跟福祉負起責任。

歐江安呼籲，WHO要摒棄過去偏頗的思維以及僵硬的政治思考、運作模式，擺脱中國大陸的掌控，讓台灣完整的參與全球抗疫的努力當中。