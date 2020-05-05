【新冠肺炎】譚德塞Tweet現大量撐台留言　台媒：不少來自同一人

自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與台灣朝野和網民的恩怨糾葛不斷。 繼上月8日譚德塞批評台灣網民對其人身攻擊後，其Twitter帖文下方仍時常見到台灣人留言批評他，亦有許多留言是稱讚台灣的防疫成果等，令一些台灣網民驕傲認為出征成功、譚德塞Twitter帳號慘遭「洗版」。 不過有台媒就發現，譚德塞近日一篇Tweet下方的「撐台」留言，不少竟是來自同一人，令該媒體不禁質疑，「洗版」原來只是「自嗨」（自我陶醉）？

譚德塞在Twitter上轉載一張「願原力與全球醫護人員同在」的漫畫。（Twitter截圖）

據《中時電子報》今天（5日）報道，譚德塞前一天（4日）在Twitter上轉載一張「願原力與全球醫護人員同在」的漫畫，漫畫中兩位防疫人員拿着光劍與冠狀病毒戰鬥，漫畫傷並寫有字樣「獻給日夜為2019冠狀病毒病研發疫苗或治療的科學家」。

據悉，電影《星球大戰》中經典台詞「願原力與你同在」（May the Force be with you），剛好取其May（5月）與「Force」的諧音「4th」（4日），就成了星球大戰紀念日。

譚德塞的轉發引起一些台灣網民批評，還有人留言聲援台灣，表示「台灣防疫做得比世衛更好」、「在一起，除了台灣？」，並要求譚德塞辭職。不過《中時電子報》發布數張截圖指出，仔細一看，其中有多篇留言可能來自同一人，並質疑此舉「是自嗨？」。

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香港01記者翻查帖文發現，這位網名為「葉某某」的用戶，在上述帖文下方發布至少十餘篇留言，且使用了不同的帳號，但設定了相似的名稱和頭像。該用戶並表示之前就曾對譚德塞「洗版」。在該用戶其中一篇留言中，有使用繁體字的網民表達不滿：「夠了好嗎？太過就有點煩和討厭了」，「葉某某」則回應：「太過的定義？」。此外，在譚德塞其他帖文下方，亦有一些帳號連續發布了多條批評他的言論。

在4月初的一場記者會上，世界衛生組織總幹事譚德塞曾公開透露，自己過去3個月受到台灣網民及台灣外交部的人身攻擊與指責。但台灣外交部否認這項指控，並要求譚德塞道歉。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則表示，民進黨政府「以疫謀獨」不擇手段，惡毒攻擊世衛組織及其負責人，縱容「綠營網軍」肆意散布種族歧視言論，「我們對此表示強烈譴責」。並奉勸民進黨政府立即停止政治操弄，「藉疫情破壞一個中國原則和謀求加入世衛組織的圖謀是不會得逞的」。