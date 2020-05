【新冠肺炎】譚德塞Tweet現大量撐台留言　台媒：不少來自同一人

自新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情爆發以來,世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)與台灣朝野和網民的恩怨糾葛不斷。 繼上月8日譚德塞批評台灣網民對其人身攻擊後,其Twitter帖文下方仍時常見到台灣人留言批評他,亦有許多留言是稱讚台灣的防疫成果等,令一些台灣網民驕傲認為出征成功、譚德塞Twitter帳號慘遭「洗版」。 不過有台媒就發現,譚德塞近日一篇Tweet下方的「撐台」留言,不少竟是來自同一人,令該媒體不禁質疑,「洗版」原來只是「自嗨」(自我陶醉)?

譚德塞在Twitter上轉載一張「願原力與全球醫護人員同在」的漫畫。(Twitter截圖)

據《中時電子報》今天(5日)報道,譚德塞前一天(4日)在Twitter上轉載一張「願原力與全球醫護人員同在」的漫畫,漫畫中兩位防疫人員拿着光劍與冠狀病毒戰鬥,漫畫傷並寫有字樣「獻給日夜為2019冠狀病毒病研發疫苗或治療的科學家」。

據悉,電影《星球大戰》中經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you),剛好取其May(5月)與「Force」的諧音「4th」(4日),就成了星球大戰紀念日。

譚德塞的轉發引起一些台灣網民批評,還有人留言聲援台灣,表示「台灣防疫做得比世衛更好」、「在一起,除了台灣?」,並要求譚德塞辭職。不過《中時電子報》發布數張截圖指出,仔細一看,其中有多篇留言可能來自同一人,並質疑此舉「是自嗨?」。

香港01記者翻查帖文發現,這位網名為「葉某某」的用戶,在上述帖文下方發布至少十餘篇留言,且使用了不同的帳號,但設定了相似的名稱和頭像。該用戶並表示之前就曾對譚德塞「洗版」。在該用戶其中一篇留言中,有使用繁體字的網民表達不滿:「夠了好嗎?太過就有點煩和討厭了」,「葉某某」則回應:「太過的定義?」。此外,在譚德塞其他帖文下方,亦有一些帳號連續發布了多條批評他的言論。

在4月初的一場記者會上,世界衛生組織總幹事譚德塞曾公開透露,自己過去3個月受到台灣網民及台灣外交部的人身攻擊與指責。但台灣外交部否認這項指控,並要求譚德塞道歉。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則表示,民進黨政府「以疫謀獨」不擇手段,惡毒攻擊世衛組織及其負責人,縱容「綠營網軍」肆意散布種族歧視言論,「我們對此表示強烈譴責」。並奉勸民進黨政府立即停止政治操弄,「藉疫情破壞一個中國原則和謀求加入世衛組織的圖謀是不會得逞的」。