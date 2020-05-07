斯威士蘭等五國提案WHA　要求邀請台灣以觀察員身分入會

據《中央社》5月6日報道，世界衛生大會（WHA）將於5月18日開幕。 據悉，世界衛生組織（WHO）此前稱無權決定邀請台灣，須由會員國決定，而斯威士蘭等五個台灣邦交國已發動致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），提案要求邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

WHO法律顧問索羅門（Steven Solomon）數度表示台灣能否以觀察員身分參與WHA取決於會員國，WHO秘書處無權決定。對此，台灣外交部則響應，依議事規則及過往慣例，WHO秘書長有權裁量是否邀請觀察員出席WHA。

台外交部發言人歐江安表示，之後還會有其他友邦陸續加入提案。 （屈彥辰／多維新聞）

台外交部發言人歐江安5月7日表示，斯威士蘭、馬紹爾、尼加拉瓜、帕勞、聖盧西亞等五個台灣友邦，都已經完成提案手續。

歐江安說，外交部對友邦、美國等理念相近國家的力挺，表達誠摯謝意，「武漢肺炎」肆虐全球，凸顯台灣參與WHA以及完整的參加世衛體系的必要性跟急迫性，台灣防疫的優異頗受國際社會的肯定，也看到國際社會對於支持台灣參與WHO的聲量更勝以往，2020年看到更多國家的高層表達支持，台灣倍感鼓舞，「德不孤必有鄰」，相信未來還有更多的國家表達支持台灣參與WHO的要求。

歐江安又表示，WHO持續將台灣排除在外，已經嚴重違背WHO的原則跟防疫努力，也將全球公衛置於危險之中，提案文件中也稱讚台灣的醫療服務跟健保是世界頂尖，可作為WHO會員國的典範，台灣醫療的專業被國際社會認可，台灣是國際社會醫療合作不可或缺的夥伴，因此友邦呼籲WHO應該要邀請台灣以觀察員身分參與2020年WHA，也要讓台灣完整參與WHO的會議、機制跟活動。

歐江安最後說，目前是五個友邦提案，陸續還有其他台灣邦交國會再加入提案。