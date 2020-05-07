【台灣紓困之亂】紓困安排不周反釀民怨　蘇貞昌向台民眾道歉

台行政院5月4日出台最新紓困政策，擬讓合乎資格的民眾請領現金1萬新台幣。但由於第一線鄉鎮市區公所人員尚未收到相關通知公文，再加上請領門檻等因素，導致民眾申領不變，民怨四起。 為消解民怨，台灣行政院長蘇貞昌於5月7日就擴大紓困卻衍生出民眾困擾向民眾表示歉意。

台灣各地6日一早上演「紓困之亂」，擠滿詢問與申請人潮，有民眾受訪時更著急落淚，擔憂資料不齊搶不到補助。

蘇貞昌對此表示，政府考慮不周，基層受理人員對相關作業還没來得及準備好，「造成亂象，這的確是我們思慮有所不周之處。」他說，未來相關部會在推出新政策措施時，都要特別注意此點，從走過的經驗中學習。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（台灣行政院提供）

蘇貞昌說，因政策宣布前的執行細節思慮不周導致人民不便與困擾。為此，他向人民道歉，未來也請台衛福部務必簡化申請流程，且需不斷透過各式的宣傳管道，使需要紓困且合乎資格的民眾可以越快收到政府紓困。

台行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）於7日行政院會後記者會轉述蘇貞昌說法指出，對於紓困之亂，當前行政院施政重點是「有錯道歉，有錯就改，而且要解決問題」。