【新冠肺炎】美國參眾兩院外委會致信55國　籲支持台灣參與WHO

世界衛生大會（WHA）在即，美國參眾兩院外委會領袖當地時間8日聯名致函英國、德國、澳洲、印度等55國政府，呼籲他們支持台灣參與世界衛生組織（WHO），並確保台灣能參加世衛與即將到來的WHA。

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）與共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）協同參議院外委會主席里契（James Risch）與民主黨籍首席議員梅南德茲（Robert Menendez），致函55國政府，呼籲他們支持台灣參與世界衛生組織及將在本月召開的WHA。

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel，左）與共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）。（AP）

根據眾院外委會提供的資料，致函對象包含歐盟、英國、德國、西班牙、義大利、波蘭、瑞士、瑞典、梵蒂岡、澳洲、紐西蘭、加拿大、巴基斯坦、印度、菲律賓、韓國、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、日本及柬埔寨等。

外委會領袖在信函中表示，在全球努力對抗新型冠狀病毒疾病之際，確保所有國家將全球衛生安全置於政治之上，可謂空前重要。

外委會領袖指出，台灣長期作為全球衛生可信賴的夥伴，國際社會能夠也必須好好從台灣大量資源、專業中受益。不過，世衛與北京曾就台灣議題達成協議，協議2010年生效後，世衛與台灣的互動溝通變得更加受限，也多次拒收來自台灣的捐款。

他們強調：「我們因此敦促貴國政府，加入美國及其他多國行列，要求終結中國將台灣排除國際組織外的行徑，尤其是世衛。」

除了催促世衛發送WHA邀請函給台灣，外委會領袖也呼籲各國政府，與美國一起共同要求世衛重新檢視2010年與北京的協議、台灣參與世衛各層級會議的安排，及世衛就台灣捐款的內部處理機制。

外委會領袖表示，美國反對中國將自身對台立場，強加在其他聯合國會員國身上。他們稱，聯合國2758號決議並未處理台灣在聯合國的代表權問題，也沒有賦予中國代表台灣人民的權力。

（中央社）