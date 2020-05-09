中央社：中東某國派兵赴台反恐訓練　北約訪台人士層級達將官級

根據台媒中央社5月9日報道，台灣軍事外交有重大突破，某中東國家與台灣談妥軍事合作案，分梯次派出反恐部隊官兵赴台接受俗稱「夜鷹特勤隊」的憲兵特勤隊反恐訓練。 中央社引述知情人士消息，稱台灣和中東地區少數國家長年有情報和軍事合作，而這與美國的鼓勵及支持有關。另北大西洋公約組織（NATO）成員國訪台的軍方人士層級，也在美方的促成下有所提高。

憲兵特勤隊是台軍特種部隊之一。圖為2017年台灣雙十節典禮預演，台灣特勤隊60位隊員（陸軍、海軍陸戰隊及憲兵各20位）參與演出。（黃俊杰／多維新聞）

中央社9日以不具名、嫻熟外交和安全事務知情人士為消息來源，稱台灣軍事外交在中東地區有重大突破，當地有國家派員赴台接受反恐訓練，「相關信息並非缺乏根據，但細節無法公開」。該名人士表示，在美國的鼓勵及支持下，台灣與中東地區少數國家的軍事合作行之有年，其中包括人員訓練、情報合作。

該知情人士表示，「夜鷹特勤隊」訓練堪稱精實，但由於缺乏實戰經驗，實際戰力難以驗證。不過，友好國家在抵台參訪時，多對其戰技頗為肯定，有助催生雙方各項訓練合作。

1978年成立的憲兵特勤隊是台軍特種部隊之一，駐地在台灣北部，成員多着黑色任務服，甚少曝光。

憲兵特勤隊演練破門戰術的瞬間，圖中可見隊員全部使用早已落伍被美軍汰換的Colt M635型9毫米衝鋒槍。（陳宗逸／多維新聞）

報道引知情人士指出，大多前往美國接受訓練的台灣特種部隊未曾直接參與國際反恐作戰行動，而主要是以人道援助、情報交換及輕兵器（例如65K2、T91步槍）支持等方式參與，對象也包括中東地區國家。

知情人士表示，台灣的軍事交流或「軍事外交」對象一向包括台灣的邦交國及非邦交國，一些非台灣邦交國的軍事人員也會赴台受訓，或參加國際軍事會議，近年的突破性進展包括NATO成員國的訪台軍方人士層級高至將官級，這與近年美方促成、落實「台灣旅行法」、圍堵中國、俄羅斯，以及推行「印太戰略」有關。

知情人士認為，台灣的國防和外交體系未來應可有更多具體合作及「聯合作戰」思維，為台灣拓展國際參與格局。