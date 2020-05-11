【罷免韓國瑜】唐湘龍：罷韓已淪為「報復主義」　惡化台灣政治

高雄市長韓國瑜罷免案即將於6月6日舉行投開票，當前各方民調均顯示，若實際投票，同意罷免票不僅會高於反對，還將突破高雄市選舉人數25％的罷免門檻，足以令韓國瑜去職。 對於罷韓案，台灣媒體人唐湘龍今天（11日）表示，該案純粹是針對民進黨在2018年失去高雄市長寶座的一場報復，已淪為「報復主義」，將替台灣地方政治帶來很壞的影響。

圖為唐祥龍。（YouTube）

唐湘龍在11日播出的網絡節目《觀點│正經龍鳳配》中指出，罷免韓國瑜的日期是6月6日星期六，碰巧撒旦的符號也是3個6，對有數字迷信的西方人而言，該日並不是好日子。然而民進黨過去還對罷韓案存有「猶抱琵琶半遮面」的態度，其實大可以不要裝了，因為事實上就是民進黨在鼓動罷韓。

唐湘龍表示，如今台灣缺少替韓國瑜作正面論述的輿論及傳媒，這是韓國瑜「自找的」，因為韓國瑜去年作出錯誤的政治決定，即參與總統大選，這個決定不只害死了韓國瑜，也把台灣政局搞得不可收拾。

唐湘龍認為，罷韓案已淪為一場 「報復主義」，純粹是針對民進黨在2018年失去高雄市長寶座的一場報復。（高雄市政府提供）

指罷免制度不合理

不過唐指出，其實理性看待韓國瑜在高雄市長任內的表現，「又有哪一點不好？」針對韓的市長執政表現，唐給予高度評價，同時他認為，韓國瑜的副市長陣容優秀，最能做事。

唐感歎，其實韓國瑜2018年在高雄市長選戰中拿了將近90萬票，如今卻只要57萬多的同意票，就能將韓國瑜拉下馬，「這樣的選舉制度其實是很不合理的」。唐認為，儘管韓尚未對去年的錯誤決定道歉，但韓才做市長不到兩年，「罷免他的理由在哪裏？」

另一方面，國民黨主席江啟臣11日也到高雄參與旅遊營銷活動錄製，被外界解讀南下替韓國瑜「送暖」。對於傳媒民調顯示韓有大概率會被罷免，江表示，國民黨身為一個政黨，時刻都會受到不同檢驗，他相信韓國瑜會盡最大努力做好市政，包括「路平、燈亮、水溝通」等等，這些成績最後都能讓民眾檢視。