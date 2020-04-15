日本導演公開南京抗疫真相　感動外國網友：看了才懂中國的付出

在這個不平凡的庚子年，壞消息接二連三，尤其是對抗新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情已經持續了5個月，在這樣長期壓抑的環境中難免會產生負面情緒。但其實疫情下也有許多暖心的事情發生，今天日站君就來講講最近那些充滿善意的正能量。

全球熱搜榜上的南京抗疫，相信很多人和日站君一樣每次看到疫情相關的問題都感到疲憊，不僅要為前線的醫護和患者擔心，還要為國外媒體天天抹黑中國而氣憤，其中屬《紐約時報》最明目張膽（點圖放大觀看）：

不過最近，有個人把南京防疫日常送上了全球的熱搜，終於讓全世界看到最真實的中國抗疫實況，他就是住在南京的日本導演—— 竹內亮。

在二月份的時候，他走上南京街頭，拍下了最真實的南京現狀，發佈在外網和B站，展示中國不惜犧牲經濟也要控制住疫情的決心……

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竹內亮從默默無聞到被更多的人熟知，力量越來越大，傳播的能量也越來越正，成功起到了中日橋樑的作用，為中日友好做貢獻。

熊貓報恩

除了竹內亮這樣具有影響力的導演，中日民間的友好往來也不少。前段時間日本朝日電視台就報導了一件民間「報恩」的故事：

3月下旬，福岡機場警署突然收到了來自中國的包裹，裡面有45枚口罩和幾封寫得滿滿噹噹的信。警署的警察們都一臉懵，然而只有松本貴晴警部補（40歲）和友松修一巡查長（35歲）明白其中緣由。

今年1月31日，中國疫情爆發，於是從廣東省來福岡旅行的3名女性遊客和1名8歲男孩，因為是出國未滿14天的中國人，被拒絕登機，滯留在了福岡機場。這時已經臨近機場關閉的時間，語言不通的他們走投無路，只能向機場的警察亭求助。幸而鬆本警部補曾經在中國留學能中文交流，在搞清楚事情原委之後，他和友松巡查長一起幫忙，打了15家酒店的電話，才找到一家民宿給他們入住。

第二天他們還幫助4名遊客訂機票，讓身處異國他鄉的遊客感動不已。回國後的遊客眼看著日本的疫情越來越嚴重，也想報答曾經雪中送炭的兩位警察，於是就出現了開頭的一幕。他們收集到45個口罩、寫了感謝信，一起給兩位警察寄去，信最後寫著：「讓我們一起度過難關。」

收到這份來自中國的禮物後，兩位警官都很感動和高興，友松巡查長表示：「在中國也很艱難的情況下，收集這些口罩給我們很不容易。」善良沒有國界，不管有多少負面新聞讓我們感覺壓抑，看到這樣溫暖的故事，總能讓我們相信這個世界是有光明的。

有陰影的地方就會有光

越是艱難的處境，溫暖就越是可貴。日站君仍然記得早在國內疫情非常嚴重的二月，三年前去過京都一家和服店的武漢網友，就收到了和服店奶奶寄來的口罩。接著大家都在微博「認親」，原來許多去過和服店的女孩都收到了奶奶寄來的驚喜。

人心是自私冷漠的，所以我們會看到一些人肆無忌憚地發著「國難財」；但人心也可以是無私溫暖的，所以「山川異域，風月同天」這句話才會被中日兩國人熟知。

中國疫情最嚴重的時候，有日本女孩穿旗袍為武漢募集口罩；於是在日本疫情嚴重的時候，也有武漢女孩知恩圖報，在東京街頭發放口罩。善意可以傳染，小小的善舉不僅給人提供幫助，還會把正能量帶給每個人。

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有人說這場疫情是人性的照妖鏡，疫情讓一些人的「惡」原形畢露，其實它也是人性的試金石，能讓溫暖的人性光輝更加閃爍。

不管是為中日友好奮鬥的日本人導演，還是知恩圖報的中國遊客，甚至是屏幕前的你我，每個人都是平凡渺小的個體，一點點善或許不會讓世界馬上變得更好，但溫暖可以傳遞。

而日站君終堅信著：星星之火，可以燎原。

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