蔡英文新總統任期即將展開　蘇貞昌依慣例率內閣總辭

台總統蔡英文的第二任期將於5月20日正式展開，5月14日台行政院長蘇貞昌正式依循憲政慣例，率領枱內閣總辭。 目前除了台灣國家發展委員會（國發會）主委陳美伶已於14日對外宣布自己將不續任的消息，其餘閣揆人事是否異動尚屬未知數；內閣完成總辭後，行政院各部會首長亦來到行政院門前，拍攝「畢業照」。

蘇貞昌率領各部會首長拍攝「畢業照」。 （譚英瑛／多維新聞）

蔡英文已於5月8日協同行政院長蘇貞昌、與總統府秘書長陳菊、府副秘書長李俊俋共同召開記者會，宣布蘇貞昌將續任5・20後的閣揆。也因為蔡英文已明確表態將續任蘇貞昌為5‧20後的閣揆，故外界多預期此次蘇內閣人事將只有小幅變動，不過仍有幾位的閣員去留成為焦點。

像是先前媒體多爆出政院有意栽培的「紓困陳時中」、行政院政務委員龔明鑫，就曾於近日遭點名有望接下陳美伶留下來的國發會主委一職，而文化部長鄭麗君也曾遭被出可能將辭去部長一職，改投入2022年台北市長選舉，雖此說也已遭當事人否認，但鄭麗君是否辭去部長一職仍受到一定程度的輿論關注；此外，科技部長陳良基也被指將於5月20日重返台灣大學任教，但他在賭訪時仍表示，其去留應交由蘇貞昌親自宣布。

至於有望在韓國瑜遭到罷免后角逐高雄市長的行政院副院長陳其邁，他則在14日賭訪時表示，當前防疫優先，謝謝。