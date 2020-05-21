洪秀柱：國民黨「沒出息」才懷疑一個中國

高票連任的蔡英文於5月20日展開第二任期，就職演說對兩岸關係的表述，受到輿論關注；另一方面，國民黨敗選後，黨內瀰漫着應對兩岸論述進行改革的聲音，國民黨的變化是否還能牽動兩岸局勢的變化，同樣受到矚目。為此，針對「九二共識」的核心價值、國民黨是否對「一中原則」產生動搖等話題，《多維新聞》專訪國民黨前主席洪秀柱進行探討。專訪共分上下兩篇，本篇為下篇。

上篇：《洪秀柱：兩岸共謀統一，才是「九二共識」核心價值》

國民黨前主席洪秀柱接受多維新聞網專訪，談及國民黨對九二共識的認知及論述發展議題。洪秀柱直言，若國民黨懷疑一個中國，就是「沒出息」。（楊騰凱／多維新聞）

自2020年台灣總統大選敗選以來，國民黨的兩岸論述便成為檢討標的，國民黨主席江啟臣曾言，九二共識「有點舊了」，至於該怎麼改，非他一個人說了算，必須經過黨內討論，並符合民意。從江啟臣的態度，不禁令人感覺，國民黨似乎試圖仿效民進黨路線以迎合民粹。對此，洪秀柱直言，或許國民黨想學民進黨那一套，但國民黨是學不會的，而且就算學會了，那國民黨和民進黨之間，就變成「小綠」和「大綠」的差別。洪秀柱認為，政黨必須堅持自己的信仰、路線、價值，假如都和人家一樣，不過就是「副牌」罷了，「對不起，學了你也選不贏。」

儘管如此，但近來各項關於台灣人自我認同的民調均顯示，「我是中國人」的比例非常低，「我是台灣人也是中國人」同是少數，反觀「我是台灣人」的比例則極高。在這種情況下，是不是也導致國民黨對「一個中國」產生懷疑？

對此，洪秀柱直言，「這就是沒出息、笨」，「你（國民黨）逐漸在喪失自己的話語權，不去積極表述自己的正確性，吿訴民眾『我才是對的』，自己老是不講，別人當然就不聽了，最後眾口鑠金，都聽人家（民進黨）的去了，進而導致國民黨反而對自己發生懷疑」。洪秀柱認為，國民黨現在對於所謂的九二共識，開始討論名字要不要換、內容要不要處理，但就算國民黨有新的論述，「不能變的地方就是不能變。」

新上任的國民黨主席江啟臣面對大選戰敗，啟動改革委員會，然而對於九二共識調整與否，卻依舊拿不出確切說法。（洪嘉徽／多維新聞）

承接着洪秀柱的看法，國民黨不論從黨章等各角度來看，理論上應該是胸懷「中國大陸」。可是，若要取得「中華民國」的「執政權」，卻只有由台灣選舉人投票選出，再加上最近新冠肺炎疫情問題、美中的對抗，都加深了台灣人對大陸的疏隔感。國民黨胸懷大陸的同時，卻必須爭取台灣2,300萬人支持，總令人感覺有所矛盾。

洪秀柱對此則是舉例，以前我們唸書的時候總說，我們是「立足台灣」，這是「國共內戰」導致的結果，絕不是「中華民國到台灣、中華民國在台灣、中華民國是台灣」，而是「中華民國政府」到了台灣、「中華民國政府」在台灣，中華民國不等於只是台灣。

洪秀柱說，儘管國共內戰「我們打輸了」，但我們還是認為中華民國才能代表中國，所以把中央政府搬到台灣來，但是後來從李登輝執政後又開始變變變，變成中華民國是台灣，接着一路下去，成了現在這個樣子。洪秀柱強調，當我們立足台灣，我們必須知道，這是國共內戰的結果，可是我們應胸懷大陸，沒有忘掉中華民國在大陸創立的祖國河山，那塊「山川壯麗，物產豐隆」的土地，我們是有份的。洪秀柱不諱言，現在因為立足台灣，所以選舉當然只由2,300萬人來選，「可是我們是胸懷大陸的，我希望未來是統一的局面」。

可是現在越來越多台灣老百姓並不會胸懷大陸，又該怎麼辦？對此，洪秀柱一連說了三聲「教育」，強調思想傳播的重要性。同時洪秀柱也舉自己為例，她就儘自己老兵的「一已之力」，把辦公室當攝影棚開拍「護憲保台論壇」。在推廣思想方面，洪秀柱也提到，這應該是國民黨「革命實踐研究院」的責任。洪秀柱指出，革命是在「革心」，也可以說重新再來的意思，實踐則在於「力行」，必須力行自己的主義思想，研究則是追求發展，接着透過訓練、教育，令思想能夠傳播。

不過，對於國民黨革實院的表現，從洪秀柱的談話間能感覺出，或許還有更進步的空間。洪秀柱略有微詞得說，國民黨革實院今天只講一些「術」的事情，卻不去談「思想的根本」，就連路線該怎麼走，都不講清楚。

洪秀柱舉例，回頭看民進黨搞台獨的發展，早期台灣只有統的聲音，獨的聲音很小，但民進黨一直拓展，通過內部派系培訓、論述，綠營每個人都在發揮自己的力量，可見傳播主義思想及理念，實在太重要了。洪秀柱指出，如同孫中山先生說的，「有思想才有信仰，有信仰才會有力量，有力量才能力行。」

針對台灣經過「人造獨」所形塑出的氛圍，洪秀柱進一步感歎，台灣年輕人只在乎自己的小確幸，關心能不能找到一個好工作、薪水能加多少錢，而不會去想他的大未來，當一個國家的年輕一代都只在乎自己的小確幸，不思考國家的大未來，甚至這樣下去，如果擦槍走火，倒霉的是台灣老百姓。

洪秀柱感歎，民進黨所作所為都在害台灣，她稱還好自己沒有孩子，否則看到當前局勢，一定更加心急。（楊騰凱／多維新聞）

洪秀柱表示，她這一輩年紀已大，沒辦法談什麼未來，可是你們怎麼辦？你們的小孩怎麼辦？洪秀柱說，她常講幸好自己沒結婚沒有小孩，否則看到現在的情況，她恐怕會瘋掉、會急死，不知道自己的小孩該怎麼辦？「到底什麼叫愛台灣？他們（民進黨）的所做所為是在害台灣。」

不過，在當前的國際局勢方面，或許美國不會「為台獨而戰」，但不能排除美國「為自己的利益而戰」，而令台獨有機會搭上順風車，受到國際局勢的牽動，似乎也令台灣社會氛圍一面倒要與大陸劃清界線。

洪秀柱則認為，她也不是主張要與美國為敵，可是她提醒，如果了解一下美國在歷史上對我方的一些作為，「美國是真的對我們好嗎？」洪秀柱認為，美國當然是在乎自己的國家利益，既然如此，台灣又為什麼甘為馬前卒？洪秀柱指出，在兩強之間，台灣應該設法利用自己的戰略位置優勢，謀求自己的戰略發展空間，結果你竟然一股腦往人家（美、日）那邊去靠。洪秀柱直言，「只有笨蛋才覺得美國真的會挺你，他不是為你，而是為自己的利益着想。」

接着洪秀柱話鋒一轉說道，她不想點名主張台獨的人士有多少「閃兵」（閃躲義務兵役），但是既然蔡英文認為準備好面對戰爭了，請問主張台獨的人，你準備好了嗎？你有多少人願意犧牲？那些願為台獨而戰的人，不妨來登記準備優先徵召，而且提前訓練準備打仗。洪秀柱直言，「台灣過了幾十年的太平日子，他們根本不知道什麼叫戰爭，也不知道戰爭的恐怖。」

至於蔡英文這一段時間以來，一再說出的「中華民國台灣」，洪秀柱認為，這六個字就是「投機取巧」。洪秀柱指出，蔡英文想同時滿足「中華民國」的人，以及「台灣國」的人，所以才講一個「中華民國台灣」，讓大家無話可說。洪秀柱表示，反正中華民國對蔡英文來講只是一件衣服，衣服可以逐漸脱掉，就看蔡英文要如何過渡到「台灣國」。

洪秀柱強調，國民黨如果也跟着喊「中華民國台灣」，那就是昧於事實，根本不瞭解歷史，且着眼於短期的選票利益，放棄了長遠的目標。洪秀柱回憶，當時自己遭遇到「換柱事件」（洪秀柱原獲國民黨2016年總統大選參選提名，後來卻被撤銷，改徵召國民黨前主席朱立倫參選）之後，她也曾吿訴國民黨，「不要因為失去一時的選舉版圖，也丟失了自己應有的價值。」對照國民黨當前的表現，洪秀柱歎道，「顯然他們並沒有聽起去。」