【罷免韓國瑜】請假選台灣總統　韓國瑜向高雄市民道歉

高雄市長韓國瑜罷免案即將於6月6日舉行投票，當前各界民調數據分析，多顯示罷免案高度可能過關，使韓國瑜被免除市長職務。面對罷免困境，韓國瑜如何應對更備受關注。 韓國瑜在5月18日赴高雄市議會作施政報吿時，針對自己去年底至今年初共請假了三個月參選台灣總統一事，向高雄市民道歉。韓國瑜說，「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」，他期盼能更努力令各界肯定高雄，並讓市民安居樂業。

韓國瑜5月18日赴高雄市議會進行施政報吿時，針對自己去年請假參選台灣總統一事道歉。韓國瑜還稱，「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」，用以形容自己為高雄打拼的心境。（中央社）

面對罷免案延燒，韓國瑜陣營近期均儘量迴避與罷韓團體正面交鋒，以防罷免案遭升温，而激發出更多罷免「同意票」。直到5月15日，韓國瑜才透過臉書（Facebook）發布影片，呼籲高雄市民6月6日當天不要參與投票等政治活動，但可以出門走走支持高雄在地商家。韓國瑜當時表示，自己的市府團隊不貪污不承包工程，清廉又有效，而這也是他針對罷免一事，第一次，也是最後一次，向外界進行報吿。

韓國瑜去年請假期間，曾經前往台灣網絡節目「博恩夜夜秀」錄像，當時也曾針對自己請假參選一事道歉過。

韓國瑜5月18日赴高雄市議會進行施政報吿時，細數自己與市府團隊在高雄的執政成績。韓國瑜說，目前高雄市府團隊秉持市政優先、防疫第一，以防疫為優先考慮，來保障市民權益，並繼續盤點資源，針對受疫情影響的產業及市民，全力提供紓困及關懷照顧。

韓國瑜強調，市府團隊上任一年半來，施政成果不勝枚舉，包括招商引資、路平燈亮、雙語教育、照顧弱勢、支持青創等，未來市府團隊仍將繼續傾聽市民心聲，讓高雄變得更好，帶給市民朋友快樂與希望，針對市民的批判、指教、建議，團隊會冷靜謙虛傾聽，一刻不敢鬆懈。

接着韓國瑜話鋒轉，談到自己去年請假了三個月參選台灣總統，他要向市民朋友致上最高的歉意，「非常非常抱歉。」韓國瑜說，市長不在家，讓市民朋友操心擔心，但請假的三個月期間，他的副市長們及整體市府團隊，依然每天認真為高雄打拼，確保高雄市政能夠延續，而他個人在請假期間，也每天與市府團隊保持聯絡，確保重大市政獲得進展。韓國瑜說，「休假之後，我個人一天當兩天用，念茲在茲讓高雄變得更好，更現代化。」

韓國瑜表示，高雄舊名「打狗」，今年正逢改名高雄一百年，他希望讓偉大的高雄市能夠再次發光發熱，「我們堅信南台灣高雄的生命力一旦放射出來，一定會震撼全台、轟動世界。」接着，韓國瑜也對現場的高雄市議員們說，期盼大家一起「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」，共同努力讓各界肯定高雄，使市民朋友安居樂業。

最後韓國瑜表示，他上週前去參訪了清代福建台灣府鳳山知縣曹謹所開鑿的「曹公圳」，曹謹1837年到高雄當鳳山知縣四年，結果高雄市民卻懷念了他兩百年，「一個好的政府首長，願意一心為高雄打拼」，他也相信，「為官一任，造福一方」、「人在公門好修行」，期許與高雄市議員們，一同替高雄打造更好的未來。