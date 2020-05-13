【罷免韓國瑜】江啟臣：民進黨操作罷韓　蔡英文失去高度

高雄市長韓國瑜的罷免案，即將於6月6日舉行投開票，當前民調顯示，韓國瑜有高度機率去職，藍營內部對罷韓一事也多包持悲觀態度。 對此，國民黨主席江啟臣在5月13日表示，民進黨以政黨的力量操作罷韓，對即將展開下一個任期的蔡英文來說，是自失推動朝野團結、連結中央與地方共同面對疫情的立場與高度。

江啟臣5月13日主持中常會時表示，民進黨以政黨的力量操作罷韓，蔡英文自失推動朝野團結、連結中央與地方共同面對疫情的立場與高度。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣5月13日主持國民黨中常會，於會中發言表示，當前新冠肺炎疫情尚未完全落幕，又值蔡英文第二任任期開始之際，原本應該是朝野共同展現政治高度，面對後疫情衝擊，合作對話，齊心為台灣發展尋求出路的最佳時機。然而，民進黨立委不但連手呼籲，主動為罷免韓國瑜的工作升温，民進黨中央甚至組成項目小組，企圖激化對立聲量。

江啟臣指出，國民黨要慎重提醒民進黨，以政黨的力量操作罷韓，對即將展開下一個任期的蔡英文來說，是自失推動朝野團結、連結中央與地方共同面對疫情的立場與高度。江啟臣也提到，根據國政基金會五月份上旬所做的民調，有高達69.8％的受訪者認為，政黨不應該介入罷免過程。

江啟臣說，民進黨拚政治，國民黨更要拚市政，民進黨刻意操作對立，國民黨更要全力支持韓國瑜的有感施政，更要用行動證明，黨部跟黨團都是高雄市政府最堅實的夥伴。除了立法院黨團將透過委員會考察的方式，協助高雄市政府爭取更多的建設、預算。國民黨中央也成立因應小組，由他親自擔任召集人，加強各項工作的聯繫與佈局。

江啟臣說，對手越是激化，越要理性面對，對手越是刻意挑釁，越要謹慎因應。江強調，國民黨不會掉入被分化的陷阱，而且，面對罷韓的挑戰，「我們沒有超前部署的空間。」面對罷韓，國民黨只有一個目標，與高雄市政府一起並肩努力，繼續為高雄市的建設打拚。