【罷免韓國瑜】6月6日表決　韓國瑜籲選民「出門遛遛」不投票

高雄市長韓國瑜的罷免案，即將在6月6日投票表決，而韓國瑜沉寂許久後，首度在5月15日於Facebook發佈影片回應，他稱這是第一次也是最後一次向大家報吿，呼籲選民當天不要投票、不參與任何政治活動，「我們一起出門遛遛，用我們的力量支持高雄在地的商家」。

韓國瑜（中）1月11日總統選舉大敗後，即面臨罷免的壓力。（楊騰凱／多維新聞）

韓國瑜在影片表示市府團隊不貪污、不炒土地、不包工程，全心全意打拼為高雄，他強調每項工作都認真地做，而且清廉有效。他認為，高雄市幾十年發展是吃了虧的，而過去一年半高雄市響遍了全世界的華人圈，他表示自己問心無愧。

韓國瑜要求支持者不投票，也呼籲外縣市支持者，6月6日當天沒有必要就別去高雄，沒必要造成想象空間。該則影片目前獲得40萬次觀看。同為國民黨籍直轄市長的新北市長侯友宜則表示：「在防疫期間，韓國瑜努力做事，守護高雄市民的健康，大家一起加油」。

民進黨中常會在5月初即有相應對策，黨主席卓榮泰說，民進黨特別提出三項呼籲：第一，籲請全體高雄市民珍惜罷免這張難能可貴的一票，捍衛公民權利，踴躍投票；第二，黨中央即日起組成「○六○六高雄市民意觀察小組」，實時反映最新民意；第三，要求民進黨高雄市黨公職站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證。

而根據台灣《公職人員選舉罷免法》，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，按此計算，罷韓通過的門坎約為57萬票，投票後將於6月12日前審定罷免投票結果。