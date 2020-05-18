台金管會前主委顧立雄轉任國安會秘書長　李大維將接掌海基會

隨着台灣總統蔡英文的第二任期即將展開，在內閣人事改組告一段落後，接著進行府會人事調整。據台灣媒體報道，金管會主委顧立雄確定接任國安會秘書長；現任國安會秘書長李大維，規劃接任海基會董事長，海基會將在6月召開董事會，通過這項人事。而現任總統府秘書長陳菊將接任監察院院長，新任總統府秘書長則由前立法院長蘇嘉全接任。

律師出身卻當上金管會主委，卸任前還得到朝野立委高度肯定，顧立雄在未來政壇的表現則值得關注。（中央社）

顧立雄今天（18日）承認將接掌台灣國安會秘書長一職，針對媒體對於自身人事議題的關注，顧立雄說，國安議題涵蓋面很廣，從經貿滲透到高科技保護，而他之後的主要任務是國安團隊的整頓，並就各項國安議題與各部會進行實質協調。

顧立雄更進一步表示，原先他對於蔡英文徵詢此職位感到質疑，畢竟蘇貞昌肯定自己在金管會的表現，也希望能留任，不過經過蔡英文一再向自己說明未來對於國家安全的看法後，他才同意接下該職。顧立雄同時也在受訪否認自己曾因紓困貸款與蘇貞昌大吵一架傳聞。

綜觀台北政壇對於顧立雄的認識，多以其曾經擔任陳水扁國務機要費案辯護律師聞名，但事實上，包括台灣知名刑案蘇建和案、藝人胡瓜涉詐賭案、宋楚瑜控吿李登輝誹謗案、陳水扁女婿趙建銘內線交易案，乃至掀起政治社會波瀾的洪仲丘事件，顧立雄都有經手訴訟。

法律專業與行事明快是顧立雄個人的顯著標籤。

昔日顧立雄堪稱綠營「御用律師」。（網上圖片）

就涉足政治而言，顧立雄2013年曾爭取民進黨台北市長提名，後於民進黨內初選中敗於姚文智；直到2016年獲民進黨提名任不分區立委，再於同（2016）年8月出任行政院不當黨產委員會首任主委，主導處理國民黨黨產相關事宜，包含調查、返還、追徵、權利回覆等事項。後於2017年9月，以不具財金背景的身份接任金管會主委，受國民黨與外界質疑其適任資格，爾今再獲蔡英文的重用，轉任國安會秘書長一職。

據資料顯示，即將出任海基會董事長的李大維是蔡政府首任外交部長，2018年2月轉任國安會秘書長。至於現任海基會董事長張小月另有重用，規劃將外派。

國安會秘書長李大維將接掌海基會。（聯合新聞網）

另外，台灣總統府秘書長陳菊17日在fb發文宣布，520後不再續任總統府秘書長。她表示在台灣即將邁向一個新階段的此時，蔡英文需要有更大的空間做最好的布局，因此她選擇離開工作了兩年的總統府；未來，她仍然會和大家站在一起，也希望大家一起來當小英總統的後盾。蔡英文也在fb發文回應：「菊姐辛苦了，你總是在我們最需要的時候義無反顧地承擔起來！」

陳菊自2018年4月21日接任台灣總統府秘書長，在2018年民進黨九合一選舉大敗後表達辭意被慰留。而在陳菊卸任總統府秘書長後，則規劃提名為新任監察委員，並接任監察院院長。新任總統府秘書長則由前立法院長蘇嘉全接任。