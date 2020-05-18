蘇嘉全接替陳菊任台總統府秘書長　谷辣斯升任總統府發言人

台灣總統府今天（18日）宣布，新任總統府秘書長由台灣前立法院長蘇嘉全接任，新任國安會秘書長由前金管會主委顧立雄擔任，另外台灣總統府也新增一位發言人，由台灣行政院發言人谷辣斯•尤達卡（Kolas Yotaka）升任。

台總統府表示，蘇嘉全未來將主要推展社會溝通，助益蔡英文，顧立雄接掌國安會秘書長，主要是考量其具備法律專業、系統集成能力、和蔡英文的信任與默契三項特質。

台灣總統府發言人黃重諺公布新人事令。（多維新聞）

台灣總統府發言人黃重諺公布台總統府新人事令，他表示，蘇嘉全擔任過立委、屏東縣縣長、台灣內政部部長、農委會主委，以及立法院院長，從政資歷豐富，對各項國政事務也有深入的認識，未來將協助蔡英文在各項事務上，特別是在社會溝通的推展上，有很大的助益。據台灣媒體報道，陳菊卸任總統府秘書長後，規劃提名為新任監察委員，並接任監察院院長。

蘇嘉全接台總統府秘書長，協助蔡英文在社會溝通的推展。（多維新聞）

顧立雄則是台灣知名律師，長期關注人權領域等相關事務，擔任過立委、黨產會主委、金管會主委，具備學經歷及從政經驗豐富，蔡英文考量現代國安事務浩繁，橫跨諸多領域，特別包括金融、經濟安全部分，都是目前台灣國安事務領域的重要事項，因此特別邀顧立雄擔任國安會秘書長。

黃重諺指出，蔡英文主要考量顧立雄具備三項特質，一是法律專業，因為處理國安事務需要健全的法律基礎；二是系統集成能力，過去顧立雄擔任金管會主委期間，表現就是最好證明；三是蔡英文的信任與默契，蔡英文希望借重顧立雄的長才，襄助各項國安事務的辦理，以顧立雄在金管會的歷練與表現，相信顧立雄有能力和來自不同領域的專業人士，共同突破框界、解決問題。

顧立雄接台國安會秘書長，蔡英文主要是考量顧立雄具備三項特質。（多維新聞）

而原本擔任國安會秘書長的李大維，將轉任海基會董事長，黃重諺指出，李大維是台灣聲望卓著的外交家，長期以來在國際事務、外交工作的推動上有傑出的表現，擔任國安會秘書長以來，對國際、兩岸、國防事務有卓著貢獻，蔡英文希望藉助李大維豐富的經歷、人望，領導海基會在兩岸交流事務上，更進一步推展。

另外，現任的國安局局長邱國正確定留任，黃重諺強調，邱國正有完整的軍事歷練，在過去以治軍嚴謹聞名，也是台灣首位獲選美國陸軍戰爭學院名人堂的將領，蔡英文肯定邱國正這段期間以來的表現，期勉邱國正繼續在崗位上努力，帶領國安團隊因應挑戰。

其他人選部分，台灣總統府也邀請行政院發言人Kolas Yotaka擔任總統府發言人，黃重諺介紹，Kolas歷任兩位行政院長，賴清德與蘇貞昌的行政院發言人，過去擔任過桃園市政府的原民局局長、立法委員，熟悉地方與中央事務，也有豐富的國際事務經驗，Kolas除了是台灣第一位原住民出身的行政院發言人，也將是第一位原住民出身的總統府發言人。

Kolas成為首位原住民出身的總統府發言人。（中央社）

除了人事令的發佈外，黃重諺也針對相關時事表達台灣總統府的看法，他表示，針對世界衛生組織（WHO）在北京壓力下，再次拒絕台灣出席世界衛生大會，漠視2,300萬人的衛生人權，違背健康無國界精神，表達高度遺憾與譴責，但黃重諺也指出，有29國的行政部門、43國的政要，超過600位以上的各國國會議員，近期對台灣參與世界衛生大會（WHA）的強力支持，台灣表達感謝，其嚴正呼籲WHO秘書處，應該回到WHO的創社宗旨，拒絕北京不當干預，讓台灣參與WHO所有機制與活動，「我想一個清楚的事實是，聯合國大會2758決議，或WHA第25.1號決議，完全沒有涉及台灣，也沒有授權中華人民共和國代表台灣」，未來台灣將持續努力，積極參與國際社會，「任何打壓，都不能摧折台灣參與國際、貢獻世界的願望」。

黃重諺也針對5月15日台灣總統府遭駭客入侵，散播多封台灣總統府密件的電子郵件說明相關進度，黃重諺表示，目前流傳的變偽造資料非屬公務文件，也不是法定列管機密，案件在偵查中，台灣總統府不會對此進行評論，目前案件已交相關單位進行偵查，除了被包括谷歌（Google）在內提示為涉及不實內容及駭客行為的危險文件，也提醒台灣各界避免傳播炒作，成為不法錯假訊息的風向通路；關於偽造的文件，已請台灣刑事局進行調查，至於可能是府內人員、設備受駭客攻擊的部分，已請相關的資通訊部門，以及國安單位進行調查。