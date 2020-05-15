江啟臣指蔡英文施政滿意度低：如果打分將是「滿江紅」

針對蔡英文即將迎來第二任期，國民黨5月15日舉辦「2020國政挑戰」記者會，由國民黨主席江啟臣領銜擔綱，盤點蔡英文自2016年至2020年5月20日前夕的政績。他說，蔡英文的政績如果打分，將是「滿江紅」（不及格佔多數）。

江啟臣首先盤點近期內外的局勢，先是稱許台灣整體應對疫情的防疫表現有目共睹，也有許多國家呼籲應該讓台灣參與第73屆的世界衛生大會（WHA），但讓人遺憾的是，台灣至今未收到邀請，各國如何討論台灣的實質參與，勢必會成為未來台灣國際空間的指標。江啟臣隨後鄭重呼籲，世衛（WHO）不應把台灣拒於門外，希望WHO能從善如流，將全世界人類的健康安全擺在政治之前。

國民黨主席江啟臣與國民黨青年軍合影留念。 （屈彥辰／多維新聞）

江啟臣緊接表示，5月21日、22日，大陸將於北京召開「兩會」，北京屆時如何檢討這次防疫，如何面對疫情對產業經濟與國際秩序的衝擊，勢必牽動亞太地區的局勢，也影響到台灣角色。

至於評價蔡英文第一任任期（2016年至2020年）的總體施政，江啟臣認為，「如果用以前學校 100分中拿 60分算及格來說，在這個評比中（每題從10 分到0分），6分算及格，這張成績單算是『滿江紅』（不及格佔多數）！」

江啟臣表示，國民黨委託民調公司調查台灣民眾在蔡英文政府過去四年內，於十一項領域的表現滿意度，細看分項，蔡英文政府在社會安全、社會福利、環境保護的民眾滿意度相對較好，不過 6 點幾分也都稱不上高，充其量是「勉強及格」。

江啟臣話鋒轉向蔡政府的經濟表現，表示從經濟發展、改善低薪、青年發展、保障勞工這幾項來看，不難看出調查數字本身透露出民眾對「民生經濟」持續低迷的感受，也讓人想起之前《勞動基準法》一修再修所造成的三輸情境，除了讓許多企業主感到無所適從，同時也讓勞工團體感覺被背叛的亂象；而兩岸跟外交部份更低，調查分數僅有5開頭，而墊底的則為司法改革，僅有4開頭的調查分數，完全是「死當」（修習科目成績不及格）。

江啟臣抨擊蔡英文過去一年是「藉着『習五點』、（香港）反送中、共諜案與中美對峙的大氛圍，塑造了『辣台妹』的一個氛圍，博得不少掌聲」，但當2020年台灣總統大選的激情過去，台灣仍得面對「上任四年連丟七個邦交國」的現實和區域衝突風險驟升的危險。

江啟臣提出，蔡英文未來將面對四大挑戰：疫情肆虐，嚴重衝擊美國，導致美國的全球影響力也受到挑戰；貿易戰還沒結束，現在中美衝突進一步升高，也提升台海軍事衝突風險；疫情重挫過往全球化的大趨勢，造成過去全球經濟分工紅利的「回吐」；疫情期間各國舉債、印鈔票，也會對全球金融貨幣體系，帶來更大的不確定性。

國民黨主席江啟臣盤點蔡英文第一任期政績，並提出五大問題。 （屈彥辰／多維新聞）

江啟臣順着蔡英文將面對的四大挑戰，進一步提出五大問題，如蔡英文有無除了紓困外挽救經濟的計劃、台灣即將迎來畢業潮的就業問題、台灣如何解決少子化、台灣完全傾向美國是最好的戰略嗎？以及蔡英文是否同意朝野合作是台灣自由民主重要的基礎、是否相信藍綠對話的可能？還是為了民進黨的長期執政，不惜代價也要對國民黨堅壁清野、追剿到底等問題。

江啟臣同時也對外說明國民黨正在進行的人事改革、建立對話平台、數字化、空間再造等等的「國民黨重設計」（KMT Redesign），並將國民黨未來的兩岸路線定調成爭取「中華民國」的國際空間、拒絕惡質買辦並制定相關規範、站穩國民黨的價值基礎而不被扣上「中共代理人」的帽子、呼籲北京正視「中華民國」的存在、正視「一國兩制」在台灣沒有市場的事實。