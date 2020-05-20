【蔡英文就職】台學者：蔡「八字箴言」與反一國兩制相矛盾

隨着台灣總統蔡英文完成第二任就職典禮，她正式步入執政下半場。 針對蔡英文的就職演說，台灣師範大學政治所教授曲兆祥於5月20日接受多維新聞採訪時表示，雖然蔡英文在這次的兩岸論述較4年前低調與保守，但演講中的不會接受「一國兩制」與「和平、對等、民主、對話」8字，在北京眼中，很顯然是互相沖突與矛盾的。

蔡英文在就職演講中指出，過去4年她盡力為了兩岸和平穩定，做出最大的努力，也獲得國際社會肯定；她將持續努力，也願意與對岸展開對話，並在文中重申「和平、對等、民主、對話」8字，但也強調台灣絕對不會接受北京方面，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海現狀。

台灣師範大學政治所教授曲兆祥。（網絡圖片）

曲兆祥認為，就北京立場來看，北京只要九二共識，沒有其他選項，不過蔡英文的立場基本上是拒絕九二共識，畢竟這名詞在2019年習五點之後，已經等於一國兩制，而一旦台灣方拒絕如一國兩制般的九二共識，那北京根本不可能會回到蔡英文的「和平、對等、民主、對話」，畢竟在兩岸互信不足的前提下，哪來後續的對話、交流？

再者，雖然過去民進黨政府就曾表示將發展國防科技，但曲兆祥指出，這次演講中提到的「國防及戰略產業」，背後可能代表台灣未來可望成為美國國防科技的生產供應鏈，假使台美在這部分進行合作，那這必然引發北京的關注。

台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授黃信豪則認為，相對於2016年的就職演講，蔡英文本次的演講內容略為強硬，也沒有出現2016年曾提到過的「尊重九二會談的歷史」。

台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授黃信豪。（網絡圖片）

黃信豪指出，由於大陸長期認定蔡英文不接受身為「兩岸共同政治基礎」的「九二共識」，故演講是否有出現「九二」相關詞彙，自然成為大陸觀察本次演說的重點之一。

不過，黃信豪認為，蔡英文在本次演說不談「九二」也合理，畢竟四年前蔡英文談過了，但沒用；至於為何陸方在蔡英文已經提出《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》之餘，還非常在意演講是否有出現「九二」相關詞彙，黃信豪則解釋，畢竟就「中華民國憲政體制」來說，中國大陸不見得能理解民進黨所講的「憲政體制」是哪一塊，而以大陸的角度來看，陸方當然希望台灣能明確定義兩岸之間的「關係」。

至於蔡英文在本次演說中拋出憲改議題，曲兆祥則說，即便憲改在台灣談不上新鮮題材，但由於修憲委員會將設置於台灣立法院，基於立法院是一個多元聲音表達的平台，這委員會既將出現具有朝野高度共識的修憲議題，如「下修18歲公民權」議案，也可以出現朝野毫無共識，卻具有高度政治性的議題，畢竟修憲委員會就是修憲議題的「平台」或「貨架」，而當這平台設置之後，就有「可能」為蔡英文執政制造問題。

如何在這四年間應對來自公民社會對修憲議題，甚至是制憲議題的壓力，也成為當前蔡政府無法避免的核心議題之一。（中央社）

針對蔡英文即將面對的挑戰，曲兆祥認為，首先還是要看5月21、22日舉辦的大陸兩會上的對台政策談話，但先前北京業已宣布在京津地區進行軍事演習，更預吿將在南海軍事演習，雖然他不願意誇大中國大陸對台的軍事威脅，但仍擔心實兵演練反致擦槍走火，衍生出實兵演練。為此，曲兆祥認為，台灣國防部理應為此準備超過台海危機前總統李登輝的「十九套劇本」。

此外，由於《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）將於2020年9月十年屆滿，近日台灣社會也不少輿論擔憂陸方將片面中止ECFA影響台產業發展。由於ECFA的存續觀乎台灣傳統產業存亡，再加上近日媒體也刊出，大陸擬對澳洲大麥徵收超過80%的關税，故曲兆祥直言，恐怕台灣總統府應對上述恐涉及兩岸情勢變數經濟挑戰，得預先做好政策備案，曲兆祥認為，為因應大陸未來可能的「窮台」政策，本次蔡英文在各式人事案的派任上，才因此多集中在財經首長的變動。