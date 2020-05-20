【蔡英文就職】蔡將設修憲委員會　台學者：恐致「萬鬼投胎」

台灣總統蔡英文20日表就職演說，正式邁向執政下半場。她宣布，將在立法院成立修憲委員會，引起廣泛關注。 台灣成功大學政治學系教授兼系主任周志傑接受多維新聞網訪問時指出，此次演說的兩岸部分比四年前「內縮」，未來四年蔡英文將面臨「不敢徹底虛化百年民國」，又「不敢徹底虛化法理台獨」的困境，兩岸難撥雲見日。 他認為，設立修憲委員會，恐怕會「善門一開，萬鬼投胎」，成為部分政客展演舞台，非常可能碰觸修改國家定位的紅線，一發不可收拾。

周志傑（左）認為，在美中對抗等內外部因素促進下，蔡英文以817萬高票連任，但也會騎虎難下，未來四年看不到兩岸撥雲見日的契機。（成功大學政治學系供圖）

周志傑指出，蔡英文這次跟四年前就職演說有落差，當時蔡英文承認九二會談的歷史事實與共同認知，保有隱約的兩岸關係定位想像空間，所以對岸才說是未答完的答卷；如今四年過去，蔡英文有817萬票支持，不講九二會談，在兩岸政治定位、法理定位上，其實是一種倒退、內縮。

他表示，蔡英文未來四年將面臨「兩個不敢」的困境，一是「不敢徹底虛化百年民國」，二是「不敢徹底虛化法理台獨」。而她過去四年努力做的是，混同「兩岸在現狀下分離分治」跟「兩岸在法理上的一邊一國」，最佳例證就是「中華民國台灣」。

事實上，兩岸在法理上，主權互相宣示還是重疊，但治權是不互相隸屬，所以民進黨常說「台灣不是中華人民共和國的一部分」，但又不敢明講「台灣不是中國的一部分」，後者仍是《中華民國憲法》。這對台灣其實是護身符，而非緊箍咒，如果脱掉，兩岸就是兵兇戰危。

周志傑認為，在這「兩個不敢」困境下，未來四年，蔡英文將左支右絀，兩岸關係看不到撥雲見日的契機，而在這篇演說也沒有出現緩和兩岸關係的敲門磚。現實是台灣在兩岸關係戰略迴旋空間不斷在內縮，這其實是台灣經濟發展維持穩定的重要國安因素。

蔡英文正式宣示就職，展開第二任期，然而面對重要的兩岸關係，就職演說中並未著墨太多。（中央社）

他表示，雖然蔡英文仍有基本的理性，但隨著這兩年來美中、兩岸關係的惡化，雖然讓蔡英文以817萬票連任，卻也會騎虎難下。

周志傑指出，817萬選票、小綠、老獨派都不會輕易放過蔡英文，而國民黨也不願意再當煞車皮，故未來四年是民共對決的態勢，兩岸當權派的鴿派聲音不會因為這次演說重新取得主導，鷹派聲音也不會減弱。兩岸不是往尋求諒解、善意的方向，而是一種「你不仁我不義」的對立思考模式。

另一方面，蔡英文宣示將設立修憲委員會，周志傑則表示，這對內是作為執政勢力的政治展演平台，爭取目光、給選民交代。同時，當兩岸關係走壞，也是讓北京不爽的工具，不排除刻意縱容一些奇怪法案。

他強調，這修憲委員會是「善門一開，萬鬼投胎」，牛鬼蛇神都會一擁而上，非常可能碰觸到《中華民國憲法》的國家定位紅線，以致擦槍走火，一發不可收拾的結局。

馬紹章表示，改善兩岸關係，更重要的是言行一致。而這次演說的兩岸部分其實完全不令人意外。（工商協進會供圖）

此外，前海基會副董事長馬紹章接受多維新聞網訪問時也表示，蔡英文演說的兩岸部分，完全不讓人意外，因為她必須維持反中的社會能量，這對她與民進黨都很重要，但也必須顧慮到美國，所以四平八穩，沒有突破。

他認為，要改善兩岸關係，相較於演說，言行一致才最重要，蔡英文老說依循《中華民國憲法》處理兩岸事務，但四年來常稱對岸是中國，稱自己是台灣，而且根據《中華民國憲法》，也沒有所謂「中華民國台灣」。