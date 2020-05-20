【蔡英文就職】國民黨籲強化兩岸對話　民眾黨批統獨騙選票

台灣總統蔡英文第二任期5月20日正式展開，蔡英文20日上午發表了就職演講。 國民黨立法院黨團在蔡英文就職演講後指出，蔡英文並未在演說中談到具體解決兩岸貿易依存度、ECFA如何因應，以及包含台灣低薪、高工時、少子化等問題的方案。 台灣民眾黨黨主席柯文哲另指出，近四年蔡英文政府的改革，不論是司法改革，還是青年低薪、高房租等重大社會議題，各界普遍反應不佳，希望蔡英文能在其第二任期將處理方案講清楚、說明白。

綜觀蔡英文就職演說，內容涵蓋對於「台灣共同體」論述、當前台灣面對的挑戰與機會，以及未來四年的「國家建設工程」。國民黨立法院黨團書記長蔣萬安表示，蔡英文的就職演說不應僅有華麗辭藻，而是需吿訴人民，台灣未來的發展方向在哪裏，以及具體作法、願景。

蔣萬安指出，蔡英文竟在就職演說中，對於廣大勞工權益、迫切需解決的勞保年金改革，隻字未提；此外，台灣年輕人低薪、高工時、以及少子化問題，同樣在全篇演說中不見一字，實在是令人失望。

國民黨立法院黨團在就職演說結束後，便召開記者會針對演說內容進行褒貶。（國民黨立法院黨團提供）

至於兩岸關係，蔣萬安認為，由於蔡英文在兩岸論述一方面強調將依循《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，卻又指出將由立法院組成修憲委員會進行「修憲」工程，故蔡英文應清楚吿訴台灣民眾，意欲修憲議題的範疇，以及修憲是否將觸及敏感的「國家定位」。

此外，國民黨立法院黨團總召林為洲表示，蔡英文這次的兩岸關係8字箴言「和平、對等、民主、對話」，實與四年前就職演說的內容大致一樣，質疑過去四年兩岸「對等了嗎？」、「對話了嗎？」；林為洲認為，兩岸互動最重要的一環就是「對話」，畢竟兩岸實有諸多事務性事務尚待對話才有辦法解決，像是兩岸共同打擊犯罪、《海峽兩岸經濟合作架構協議》等，不過蔡英文首任任期的兩岸互動常是「已讀不回」，故他誠摯希望民進黨未來能強化兩岸對話。

至於蔡英文在本次演說提到將成立「修憲委員會」，林為洲表示，希望這次憲改倡議終有實際突破，使立法院完成憲改工程，目前朝野已對下修18歲公民權有高度共識，希望未來憲改工程不要因出現「爭議性議題」導致憲改再度原地踏步；至於其他涉及廢考試院、監察院等涉及國家體制的憲改議題，國民黨目前則以開放態度來面對，但仍舊期待這次憲改工程至少還是要有實際成果產生。

在就職大典後，柯文哲與台灣民眾黨五位立委合體，並發表他對於就職演說的看法。（洪嘉徽／多維新聞）

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲在參加完就職大典後，隨即轉往台灣民眾黨立法院黨團召開記者會。柯文哲認為，蔡英文政府在後續的紓困與產業振興，「政策有些混亂」，包含「萬元之亂」、「酷碰券」要不要發，顯然這仍待改進。

柯文哲指出，民眾黨在檢視過去蔡英文政府首任政績後，發現蔡政府在司法改革、年輕人低薪、高房租、高房價、少子化等重要社會議題的表現績效不彰，希望蔡英文能在第二任期講清楚政策改善的具體方向。

至於兩岸議題與修憲，柯文哲認為，「民主自由」仍是台灣核心價值，過去社會曾出現過「天然獨」，但他覺得更精確的說法應叫做「天然台」，畢竟生活在這片島上的人，他們就是台灣人。

柯文哲認為，「民主自由」是台灣核心價值。（洪嘉徽／多維新聞）

對於近日民進黨處理兩岸議題的方式，柯文哲認為，不論是企業正名、改名，或是民進黨立委蔡易餘撤回「國家統一」的修法提案，均可看出民進黨兩岸政策反覆不定，更讓他覺得民進黨在選舉時的統獨論述，僅是騙選票的一種手段。至於蔡英文在演講時提出「和平、對等、民主、對話」，柯文哲認為「和平、對話」本來就是民眾黨一貫主張，「那也高興蔡英文也呼籲這個相同的主張」。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶則指出，蔡英文20日的就職演說缺少了「世代正義、居住正義、分配正義」，但她仍期待蔡政府能帶着新的內閣為台灣帶來新的希望。

宋楚瑜：台灣將面對六大挑戰 盼蔡英文展現執行力

親民黨主席宋楚瑜（左）與立法院副院長蔡其昌（右）出席台灣總統就職典禮。（中央社）

針對蔡英文的就職演說，親民黨主席宋楚瑜表示，台灣確實面對從美中貿易戰到全球政經秩序改變的「生存發展」課題，未來幾年，台灣除了要面對「國際經濟區域整合重組」，還要面對「產業結構轉型」、「劇烈氣候變化」、「人口結構改變」、「貧富差距擴大」及「人文價值淪喪」等挑戰，而「台灣的未來，就看能不能好好處理這六大課題」。

宋楚瑜另對蔡英文在演說時重申「和平、對等、民主、對話」，以及依循《中華民國憲法》跟《兩岸人民關係條例》表示肯定之意，但他也提醒蔡英文，兩岸關係是影響台灣未來整體發展的重要關鍵，故朝野均不應以僥倖或賭一把的心態隨意處理，而是應該如何積極地與對岸穩健務實地建構和平穩定的互動機制。