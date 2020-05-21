【新冠肺炎】防疫至上罔顧受教權　陸配子女返台升學之路中斷

從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，不只國際間的跨境人員流動受到衝擊，包括海峽兩岸在內的交通運輸均受極大影響。今（2020）年2月份，台灣移民署宣布未持有居留證者不准入台，造成除了7,400餘名大陸籍學位生無法返台完成學業外，在台陸配們未取得台灣居留證的未成年子女只能留在大陸，使得迄今已有近千個「兩岸家庭」被迫骨肉分離。

在台陸配約有近40萬人，但其權益經常遭到台灣政府與社會的漠視。圖為2019年多個陸配團體前往台移民署前抗議，質疑台內政部執法不公、歧視在台陸配與國際移工，是「一種人權、兩套標準」。（許陳品／多維新聞）

在疫情頻發期間，兩岸行政部門同樣面臨巨大的防疫壓力。儘管台教育部已要求各級學校做好遠距教學的準備，迨未能入境的學生返台後，於周末假日或暑假期間給予補救教學等補課措施，並多次重申「停課不停學」。然而據《多維新聞》了解，並非每個學校都能做到重視每個孩子的受教權。

部分台灣學校忽視學生受教權

居住在新北市的陸配董女士表示，自從這學期開學後，由於孩子遲遲無法返台，其就讀的學校也未提供遠距教學或課程錄播，迄今老師只發來日常作業，僅要求孩子在大陸自學並自行完成作業而已。另名陸配張女士表示，孩子在台灣中部地區就讀國中一年級，剛開學時孩子曾積極完成作業，並拍照發給老師批改，但隨着時間推移，經過三四次後，除了家人曾將校方提供的練習試卷、練習冊航空郵寄至大陸外，學校就再也沒有發給新的日常功課，孩子只能推估教學進度，用自購的練習卷學習。而且，除了某一科老師主動關切學習進度，其餘各科老師對孩子的學習不聞不問。

在學習評量方面，有的陸配家長稱學校願意以日常作業作為段考成績，但有些孩子卻完全沒獲得試卷或補考的機會。張女士指出，曾向班導師、學校教務處反映，是否可以給予段考試卷，並與同學一起在考試當天遠程同步進行或延後一兩天由家長監考的方式，並同意此次考試成績不列入學期成績計算，不料學校以段考重要程度如同「小高考」般，而且稱依據台灣《資通安全管理法》規定，試卷內容不得外傳等理由斷然拒絕，堅持只能待學生返台後由教務處安排定評補考。

陸配子女升學受阻

除了日常學習與作業評量等，未能返台的陸配子女也面臨了升學困境。居住在新北市的鄭女士表示，女兒目前就讀小學六年級，按理說6月為畢業季、馬上要升國中，也已聯繫好未來要就讀的私立中學，然而卻因為疫情爆發，一切頓時充滿了未知數。鄭女士稱，女兒從幼兒園大班起便在台就學，如今已有七年時間。如今到了升國中的年紀，卻因為無法返台參加國中入學時的分班考試，恐將喪失入學資格，已經安排好的升學之路被迫中斷。

《多維新聞》引述孩子正面臨高三升大學階段的陸配唐女士稱，兒子就讀於台北市高中，雖然此前參加了台灣高中升大學的考試—學科能力測驗（學測），並正以「申請入學」方式申請就讀台灣的大學，但申請結果不甚理想，還想參加每年7月的指定科目考試（指考），然而卻遇上目前台灣政府管制未持有居留證的陸配子女入境，也不允許其以專案申請方式赴台就學。這將導致她的孩子未來錯過指考，將面臨升學受阻、無學可上的窘境。

相較於近日台交通部宣布觀光和大眾運輸三階段防疫鬆綁，各縣市陸續解禁，又傳出江蘇省台商期望建立「商務快捷通道」等特殊返台渠道可以回台灣，代表台灣疫情已經明顯趨緩。然而，這些始終被以「防疫優先」理由拒絕入境的近千名陸配子女們，卻遲遲得不到台灣「中央流行疫情指揮中心」、衛福部、教育部、移民署等部會關愛的眼光。試問，他們所面臨的受教權受損、升學斷層，以及每天想念在台父母的思親之情與內心煎熬，又有誰能出面負責呢？

（多維新聞）