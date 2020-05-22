後疫情時代到來　柯文哲指台灣需要產業轉型而非振興

隨着台灣疫情日漸穩定，經濟如何恢復成為社會關注焦點。台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲5月22日表示，台灣的紓困與振興其實有很大的戰略錯誤，畢竟疫情過後，全世界不太可能回到從前，因此台灣政府與其說「防疫、紓困、振興」，還不如稱「防疫、紓困、轉型」。

柯文哲偕同台灣民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠等人出席一場由台媒承辦的活動，針對先前民進黨政府紓困政策惹議的「萬元之亂」，柯文哲認為，雖然台灣是資訊與通信科技強國，但基礎建設的能量太差，「哪有人給錢還要去區公所領錢」，更何況區公所目前根本也查不到請領者在2020年1月至4月期間的收入，直批制定該政策者簡直是「不食人間煙火」、不切實際。

當柯文哲講到日前執政黨惹議的紓困政策「萬元之亂」，由於立法院議場內正值立委表決，因此全院各處響起長達7分鐘警示鈴聲，使得柯文哲的演說被迫暫停。為此，柯文哲則忍不住在演講中小小抱怨。（譚英瑛／多維新聞）

柯文哲強調，後疫情時代，全球的經濟發展無法再回到過去，猶如台灣知名電視劇《犀利人妻》的著名台詞「可是瑞凡，我回不去了」，柯文哲舉出本次疫情已推翻過去世界追求「全球化」與「零庫存」的認知，自曝近日與一位銷售電競配件、主機的業主聊天后發現，疫情雖然使這家店生意更好，但店家才賣個幾天就沒貨可以提供給消費者，只因為面板最大製造廠在大陸武漢。

柯文哲認為，在後疫情時代，基於全球社會經濟模式改變，無法再回到從前，故台灣的經濟戰略絕對無法設想回到過去，反而要想想未來經濟的態樣；至於美中經貿大戰，柯文哲認為，這表面上是兩國的「貿易戰」，實際上卻是美中兩國「規格戰」，更背後是「誰才是老大」的「霸權戰」。