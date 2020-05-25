港版國安法｜台灣若停用《港澳條例》　港人移民入境將受影響

全國人大會議正審議「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動以及外部勢力干預等。有反對者昨日（24日）在港島區遊行，表達對《國歌法》以及港版國安法不滿，其後演變成衝突，堵路與催淚彈再現街頭。 台灣總統蔡英文當晚通過Facebook表示，她很關心此刻的香港情況。同時指出，相關情況一旦發生變化，台灣方面可能會停止適用《香港澳門關係條例》（《港澳條例》）。 這意味著香港市民赴台可能將不再享有相對大陸居民而言更寬鬆的待遇。台媒引述「國安人士」補充，對港澳法律適用上或回到《兩岸人民關係條例》（兩岸條例），港人居留、旅行管制等或視同大陸人。

蔡英文表示，對香港局勢發展始終高度關心，依據《港澳條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。

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香港居民寬鬆待遇或不再

《港澳條例》是台灣規範香港與澳門在主權移交後，與香港、澳門間的各種往來而訂定的條例，於1997年3月18日通過。目前港人在台工作、入籍等都受《港澳條例》規定，和大陸人所受規管相比較為寬鬆。

該條例列明，是為規範及促進與香港及澳門之經貿、文化及其他關係而制定。當中多項規定區分港澳居民和大陸居民，如出入境、申請居留、就學等。以赴台灣工作為例，香港或澳門居民受聘僱在當地工作，準用「有關外國人聘僱、管理及處罰之規定」，與大陸人在台工作相比，受僱時間、轉換工作所受限制較小。

台灣總統蔡英文當晚通過Facebook表示，她很關心此刻的香港情況。同時指出，相關情況一旦發生變化，台灣方面可能會停止適用《香港澳門關係條例》（《港澳條例》）。（蔡英文Facebook）

以旅遊為例，大陸居民線上申請赴台個人旅遊，需經台灣的旅行社或旅行業全聯會代為送件申請，且需要提供存款證明等文件。相比之下，一般港澳居民只需填寫簡單資料，即可網上申請赴台旅遊。

若停用《港澳條例》，意味著香港市民赴台可能將不再享有相對大陸居民而言更寬鬆的待遇。

目前港人在台工作、入籍等都受《港澳條例》規定，和大陸人所受規管相比較為寬鬆。（中央社）

台媒引「國安人士」：將影響資金審查、港人居留、旅行管制等

另據台媒《中央社》 引述「國安人士」補充，若「香港版國安法」通過，導致香港淪為「一國一制」，造成香港的地位被根本性改變而危害台灣安全時，「港澳條例」讓香港成為特別地區的現況將不存在，從而在法律適用上回歸「兩岸人民關係條例」。

他指出，若一旦如此，則將影響資金審查、港人居留、旅行管制等各項措施作為。「此種宣示代表某種程度抵制香港被『中國化』，也呼籲北京當局勿片面改變現狀。」

國安人士指出，現在對港資的規定與對陸資的規定不一樣，但如果港澳條例停止適用，改適用兩岸關係條例，那就是把港資視同陸資，而港人居留的規定也會停止適用。