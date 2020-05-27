【新冠肺炎】台疫情中心：敦睦艦隊疫情源自本土　抵帕勞前已感染

台灣的新型冠狀病毒肺疫情緩和，至今已連續45天沒有新增本土病例，並且連續6天沒有本土及境外確診病例，累計病例則有441宗。 對於早前海軍敦睦艦隊磐石艦的群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心公布調查結果，確定共出現4波疫情，並且相信艦隊在抵達帕勞之前就受感染，感染源應來自台灣當時的本土零星社區病例。

疫情發生後，台灣陸軍三九化兵群在磐石艦執行消毒作業。（國防部提供）

專家小組召集人張上淳指出，疫情僅止於磐石艦，最早的確定病例發病日是3月10日、早在磐石艦在12日抵達帕勞之前，研判是在台灣本土受感染後再於船上發病。第二波是3月20日前後，4月初為第三波，4月中旬為第四波。共計發現有36名確診病例及8名血清抗體陽性的極可能病例，目前仍有4人治療中。另病例中共有25人出現症狀，包括有嗅覺異常、咳嗽 、喉嚨痛等。

針對病毒可能來源，張上淳指經病毒核酸定序確認，病例身上的病毒都是「東南亞病毒型」，和東南亞國家的病毒型極為類似。事實上，台灣有錄得從菲律賓入境的確診病例，也都可看得出來病毒型接近。此外，歐美病毒株比較有嗅味覺異常的症狀，湖北武漢的病毒株則較少，而病例中有症狀者嗅覺異常比率高達57%，味覺異常者亦有30%，反而咳嗽和發燒分別只有37%和30%，故研判是「東南亞病毒型」。

對於負責任的問題，台灣國防部副部長張哲平就表示，目前仍在調查中，但認為艦隊沒有犯上大錯，也未造成帕勞或台灣的社區感染，確有所疏失，但不致有違法亂紀情事。

（綜合報道）