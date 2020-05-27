【港版國安法】國民黨：蔡政府挺香港別淪為口號

全國人大明日（28日）表決「港版國安法」草案，吸引全世界關注。 在台灣，蔡英文先前曾稱考慮終止《港澳人民關係條例》部分或全部條文，引起外界質疑將與香港 「割席」。不過，蔡英文27日強調，要台灣行政院規劃人道救援項目。 對於蔡英文的最新說法，國民黨5月27日對外發布聲明，指蔡英文上演「髮夾彎」（即「轉軚」，突然改變政策主張或意見），並稱蔡英文「知錯能改」，國民黨予以肯定。

國民黨聲明指出，力挺香港爭取自由民主與人權的態度，國民黨從未改變，現在台灣行政院規劃人道救援項目，只是挺香港的第一步，未來任何有利於港澳人民自由、民主、人權及繁榮之政策，國民黨均樂觀其成。

蔡英文一度聲稱考慮終止《港澳人民關係條例》部分或全部條文，國民黨呼籲，蔡政府不要將挺香港變成掛在嘴邊的口號。圖為國民黨主席江啟臣5月27日主持中常會。（洪嘉徽／多維新聞）

聲明表示，香港是孫中山先生革命的關鍵根據地之一，對中華民國具重要歷史意義。因此，國民黨立法院黨團已依中華民國《憲法》精神與規範，積極研擬相關法律提案與政策建議，以利通案處理港人來台求學居留之相關規範。

聲明強調，國民黨希望蔡政府不要將挺香港變成掛在嘴邊的口號，而是放下成見，與國民黨協商合作，一起為維護香港的民主自由盡一份心力。

對於香港議題，國民黨主席江啟臣5月25日接受媒體聯訪時也表示，民進黨政府對香港問題必須有所因應，別讓人覺得2020年台灣總統大選期間大聲挺香港，選後卻讓人感覺像是切割香港。江啟臣指出，若停止港澳條例的適用，便等於是把香港切割掉。