桃園機場起飛前謊稱「有炸彈」致班機延誤4小時　香港女子遭起訴

據台媒報道，一名香港籍區姓女子去年從桃園國際機場搭機前往香港前，突然大喊「飛機上有炸彈」，其後證實為虛報。區女隨即遭航警逮捕，班機也延誤4小時，桃園地檢署今天（27日）依違反民用航空法將女子起訴。

檢方起訴指出，去年10月24日一班原訂中午12時25分起飛前往香港的班機，準備起飛前，區女突然向空中服務員表示「這班飛機有炸彈，要求機長停飛」，引發機上乘客一片恐慌，空中服務員立即向上通報，飛機也放棄起飛滑回停機坪。

航警表示，所有旅客當時被請下飛機，經過航警與地勤人員啟動安檢程序，並確定飛機並無爆炸物後，班機在延誤4小時後重新起飛。區女經過調查後，也被依違反民用航空法移送地檢署偵辦。

檢察官表示，區女在調查時雖坦承說過「飛機上有炸彈」，但否認有散布危害飛航安全的不實訊息，並辯稱她當時有不安全的感覺，且飛行時間太長、螢幕顯示飛行時間跟廣播不吻合、飛機較髒及空中服務員態度冷淡，讓她更加懷疑。

但區女的說法不為檢方採信，偵結將她依違反民航法散布危害飛航安全的不實訊息罪嫌提起公訴。

據台媒早前報道，涉事班機為香港航空HX253。有現場旅客描述，在起飛前看到一名女子疑似情緒失控，在機艙內用廣東話大喊「飛機有炸彈」，一直吵鬧要下飛機。台媒又指區女當時是與表兄一同乘機，兩人也遭航警帶走，區女在移送桃園地檢署偵辦期間更突然大叫「救命」，又指自己是陳同佳翻版，「快點留在香港啊」。

（綜合報道）