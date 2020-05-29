台大法官宣布通姦罪違憲立即失效　台不再用刑法懲罰婚姻不忠

台灣《刑法》第239條「通姦罪」訂立已經85年，期間引發爭議無數，多年來，許多婦女團體一再疾呼通姦除罪。 今天（5月29日），台司法院院長許宗力親自主持大法官會議，宣示第791號解釋文，宣吿通姦罪即刻失效。

大法官解釋文中，認為刑罰應處罰重大法益行為，個人的婚姻關係屬於人民感情自由，不應由公權力介入，否則將侵害人民隱私權；而且由檢警機關強制調查人民的隱私，反而可能影響婚姻關係，與法條初衷不符。

台司法院院長許宗力（中）。（中央社）

依照台原本《刑法》通姦罪最重可以處一年徒刑。大法官認定其違反比例原則和違反人民性自主權，將即刻失效；另外《刑訴法》第239條規定可以單獨對配偶撤吿的條文，也因主條文失效而一併失效。相關主管機構必須立刻啟動修法，而審理中的案件將可以直接判決無罪。

不過，通姦除罪化在台灣推行不易。台灣社會對廢除通姦罪並未形成共識，依據2016年台灣法務部民調顯示，反對廢除通姦罪者為85%。

2017年民間團體的財團法人台灣民意基金會，同樣做過通姦罪廢除的民意調查僅10%的人非常同意，16%的人還算同意，25.1%不太同意，44.3%一點也不同意，4.6%沒意見；等同約有26%的人支持通姦除罪化，但也有高達69%的人反對。

台灣許多名人也因婚外情問題捲入通姦罪爭議之中。例如，早前台灣文青女神陳綺貞去年曾被爆出與中年男人在街頭激吻，而男方已有家室。男方妻子曾聲稱：「一定要告妨礙家庭、傷害配偶權跟通姦！」