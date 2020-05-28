現實版捉智雙雄｜美通緝犯潛逃台灣13年　成「世界名廚」教做漢堡

在著名美國電影《捉智雙雄》（Catch Me If You Can）中，男主角四處招搖撞騙，曾經假扮機師飛行超過160萬公里。 據台媒近日報道，一名42歲美國籍男子因商業盜竊案在美國被通緝，潛逃到台灣長達13年，並在廚具公司上班，其後竟搖身一變成「世界名廚」，到大學教學生製作漢堡，情節仿如電影。 台灣警方去年6月逮捕該男子，台方並於上周將他遣送返美。

美國男子潛逃到台灣後竟搖身一變「世界名廚」，到大學教學生製作漢堡：

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報道指，涉案美國籍男子Christian涉嫌違反商業盜竊及逃離監管罪，被加州法院發布通緝，其後他冒用一名加拿大籍男子身分，於2007年5月持其護照從美國洛杉磯搭機到台灣。

台灣刑事局調查指，Christian其後定居台中市，與一名台籍女子交往，2016年因酒後毆打同居女友被通緝，於是他搬到高雄市，於一家廚具公司任職。

Christian在台工作之餘還變身「世界名廚」，化名美食主廚Chris Taylor，謊稱自己畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）烹飪藝術課程，曾任知名餐廳The Eatery美式餐廳主廚，2016年創辦Jende Industries，並擔任Chef's Roll Taiwan發起人。

2018年9月，台南的私立嘉南藥理大學辦理「大師講座躍進全球市場」系列活動，邀請「享譽國際」的Christian主廚教導餐旅系學生製作創意美式漢堡，當時校方發布的新聞稿中稱，Christian製作的漢堡，香醇濃郁的口感搭配酷炫的造型，「堡相」吸睛十足，驚艷全場，讓師生感受到他的巧思創意。

美國在台協會去年4月提供情報給刑事局，刑事局於去年6月在高雄逮捕Christian，他因家暴及移民法案入獄服刑10個月，出獄後被轉至移民署南投收容所。由於他非法居留，台方決定將他驅逐出境。台方並與美方協調，上月22日將他押往桃園機場，送上機飛回洛杉磯，美國警方待他落地後即將他拘捕。

（綜合報道）