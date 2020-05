現實版捉智雙雄｜美通緝犯潛逃台灣13年　成「世界名廚」教做漢堡

在著名美國電影《捉智雙雄》(Catch Me If You Can)中,男主角四處招搖撞騙,曾經假扮機師飛行超過160萬公里。

據台媒近日報道,一名42歲美國籍男子因商業盜竊案在美國被通緝,潛逃到台灣長達13年,並在廚具公司上班,其後竟搖身一變成「世界名廚」,到大學教學生製作漢堡,情節仿如電影。

台灣警方去年6月逮捕該男子,台方並於上周將他遣送返美。