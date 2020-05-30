【台通姦罪違憲】即日失效5人獲釋　行政院：仍須負民事賠償責任

台灣大法官會議周五（29日）宣示第791號解釋文，宣吿施行長達85年的通姦罪違憲，立即失效。司法院秘書長林輝煌隨後指出，法院審理中通姦案件，依法可判決免訴。 台媒《中央社》報道，據初步統計，全台法院共162件通姦案件可藉此免訴。此外，台灣監獄有5人為單純犯刑法第239條通姦罪，已於周五晚獲釋。

在台灣，司法院大法官會議做出釋字第791號解釋，身兼大法官的司法院長許宗力（中）率所有大法官在憲法法庭公開宣示釋憲結果。（中央社）

大法官解釋文中，認為刑罰應處罰重大法益行為，個人的婚姻關係屬於人民感情自由，不應由公權力介入，否則將侵害人民隱私權；而且由檢警機關強制調查人民的隱私，反而可能影響婚姻關係，與法條初衷不符。

依照台原本《刑法》通姦罪最重可以處一年徒刑。大法官認定其違反比例原則和違反人民性自主權，將即刻失效；另外《刑訴法》第239條規定可以單獨對配偶撤吿的條文，也因主條文失效而一併失效。相關主管機構必須立刻啟動修法，而審理中的案件將可以直接判決無罪。

報道稱，據非正式統計，全台法院目前仍在審理中的通姦罪案件，一審法院約有141件、二審約有21件，承審法官可藉此釋憲案，諭知免訴判決。法界人士指出，至於檢方偵辦中的通姦罪案件，檢察官可依刑事訴訟法第252條「犯罪後之法律已廢止其刑罰者」規定，對被告作出不起訴處分。

司法院秘書長林輝煌就通姦罪違憲失效舉行記者會說明。（中央社）

此外，因通姦及其他罪名在監執行共33人，男性25人、女性8人，其中有5人為單純犯刑法第239條通姦罪，於周五獲釋。獲釋其中一人是在嘉義監獄鹿草分監服刑，是今年3月初入監服刑的黃姓女子。黃女傍晚拿著行李步出鹿草分監大門，她一度以為是家人或是友人辦理交保，才有辦法獲釋，後來知道是因通姦罪違憲失效，不禁直言「那我這3個月不就白關了。」

對於大法官會議宣告通姦罪違憲，行政院發言人丁怡銘就表明，行政院予以尊重，但這不代表通姦行為可被容許，或不用負法律責任。通姦行為、破壞家庭與婚姻，依現行法律仍要負民事賠償責任，請民眾不要誤解。

（中央社）