【罷免韓國瑜】時代力量公布封關民調 　56.4%高雄市民同意罷韓

時代力量於今天（25日）公布罷免高雄市長韓國瑜的「封關」民調。民調指出，有56.4%民眾同意罷免韓國瑜，不同意者則有28.9%；至於罷免案是否通過，有58.4%市民認為會，有10.6%民眾認為應該不會，有4.4%者認為一定不會，不知道是否通過者則有26.3%。

本次民調公布記者會，由時代力量黨主席徐永明主持，高雄黨部主委陳惠敏、高雄市議員黃捷、林於凱與趨勢民調總經理吳世昌共同召開。

時代力量一直是罷韓運動的盟友之一，議員黃捷（右一）更是在2019年的質詢時白眼望韓國瑜一戰成名。（洪嘉徽／多維新聞）

徐永明在記者會上指出，調查內容包含「高雄市長與議員表現滿意度」、「罷免提案投票意向」、「罷免案投票意願」、「罷免通過看好度及市民對於投票位置知曉度」及「高雄市民支不支持韓國瑜選黨主席」等五大方面。

對於高雄市政府與議會表現，調查指出，滿分十分，韓國瑜僅獲得4.1分，當中超過30.6%市民給出0分，20-29歲的市民僅給3分，是所有年齡層最低者。另外，調查顯示有46%高雄市民認為，高雄市政府在本次罷免投票中出現選務不中立的疑慮，而這數字高過於認為有維持中立的36.2%。

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至於罷韓案的整體表態，有56.4%高雄市民同意罷免，比4月時增加4.3%；不同意罷免則為28.9%，較先前下降6.3%；對照先前韓國瑜為請假選總統道歉，在道歉後，同意與不同意罷免者的數值均雙雙上升，分別為57.4%及31.8%。

另針對6月6日的投票意願，有59.5%市民表示將去投票，較4月民調的65.6%還少了6.1%，即便韓國瑜使出了「蓋牌策略」，呼籲支持者別去投票，但仍有58.4%民眾表示將去投票，假使新冠肺炎疫情惡化，會去投票的市民則降為55.5%。

吳世昌在記者會上表示，即便與一個月前民調相比，高雄市民對韓國瑜施政表現不滿者仍多，同意罷免比例也增加，但還得注意韓國瑜支持者投票意願大幅降低，整體投票率有下滑趨勢；而吳世昌認為，就整理來說，假使罷韓投票率低於3成，則罷免通過機率較低，不過假使投票率在3成5至4成左右，則罷免通過機率高，以當前疫情趨緩的情勢來看，罷韓通過機率仍較高。

高雄市選委會日前公吿選舉人名冊，並初步統計投票人數為230萬362人，同意罷免門檻為57萬5,091人。本次調查是委託趨勢民調針對高雄市20歲以上市民，於5月19日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成830份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.40%。依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機。（中央社）

罷韓倒計時 韓國瑜如何挽回頹勢？

如何在倒數計時的這幾天裡挽回頹勢，成了韓國瑜現在最重要的課題，根據《風傳媒》報導，藍營高層紛紛獻策，強烈建議韓國瑜在投票前夕宣布只做一任，並且以感性口吻懇請市民讓他做好做滿，此舉有助於削弱罷韓正當性；政界人士認為，如此一來，展現留在高雄破釜沉舟的決心，應該也可消除韓想要參選國民黨主席找後路的流言。

不過罷韓團體指出，這又是另一項「韓式詐欺」。罷韓團體指出，韓國瑜公然呼籲支持者不去投票，以抵制罷韓選舉，就是要讓韓粉不知道真正的民意，韓國瑜昨日要求市民再給他一年，或是他向媒體放話宣稱將公佈只做一屆，也都是「韓式詐欺」。罷韓團體同時呼籲，高雄人不能被封關民調所迷惑，罷韓沒有樂觀的本錢，支持罷韓的選票，更是一票都不能少。