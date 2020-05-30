【罷免韓國瑜】罷韓投票倒數7天　韓國瑜勘災缺席電視說明會遭批

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日舉行投票，在投票日的前一周，唯一一場公辦電視罷免說明會今天（30日）舉行，一如說明會前的宣稱，韓國瑜陣營並未派人出席，致說明會上僅罷免案領銜人陳冠榮唱獨腳戲。韓國瑜在既定的勘災行程間接受媒體的詢問，僅回「還要繼續去看（農損）」，高雄市新聞局則表示，市府做實事不空談，對抗雨水不對抗口水，此時流於口水之爭無助市民。

高雄市選舉委員會30日上午舉辦公辦電視罷免說明會，被罷免人、高雄市長韓國瑜（左2）缺席，前往梓官區勘災。（中央社）

陳冠榮在說明會中表示，很遺憾韓國瑜沒出席這場公辦罷免說明會，不敢公開面對高雄市民，說明為何不該罷免韓國瑜。他強調，雖然只有他一個人唱獨角戲，卻完美地向台灣人民驗證，韓國瑜一直以來的反民主作風，陳冠榮並敬吿韓國瑜，「民主不是你的自助餐」，韓國瑜2019年參選總統時，三番兩次向競爭對手要求出來辯論，反觀到了要被罷免的時候，「筆試找槍手複製貼上，口試的公辦說明會又不出席」，有利自己的就說民主政治，要大家踴躍投票，不利自己的就萬般阻撓。

陳冠榮認為，韓國瑜的反民主作為「罄竹難書」，靠著國民黨在高雄議會的優勢，逃避監督，拖過6月6日的投票罷免日，躲在少數韓粉包圍的人群中，穿着國王的新衣自得意滿。韓國瑜承諾高雄發大財，但現在只有高雄大漏氣，韓國瑜上任市長後，高雄這座城市的銷售總額，一年少了1,200多億新台幣，承諾青年返鄉，但青年失業率反而提高，承諾翻轉高雄，但高雄最精華的亞洲新灣區，三個大案子通通招商失敗，「高雄市民要的是承諾落實，不是落空，不要一個逃避質詢、說謊成性、推託成性、詐欺專門的市長」。

高雄市選舉委員會30日上午舉辦公辦電視罷免說明會，，罷韓提案領銜人陳冠榮（左）出席。（中央社）

陳冠榮指出，韓國瑜除了法律烏賊戰等手段外，還有三個招式，第一個是宣布下屆不再選，希望市民放他一馬；二是傳聞藍營幕僚要韓國瑜下跪道歉，以示誠意；三是假辭職，坊間傳聞韓國瑜將於6月5日口頭請辭，以拉低罷免投票率，但只要罷免沒過，韓國瑜就可以改口說沒白紙黑字正式請辭，這些都是反民主「奧步」（指不好的招數），利用街頭巷議讓市民不去投票，他要求韓國瑜正式回應相關傳聞。

面對缺席公辦電視罷免會的質問，韓國瑜30日上午勘災時僅說，還要繼續去看農損，而高雄市新聞局則強調，做實事不空談，對抗雨水不對抗口水，此時流於口水之爭無助市民，顯然有意淡化罷免案，避免激烈交鋒的狀況出現，推升罷韓投票率。